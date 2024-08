Kicillof, contra la eliminación de precios máximos en las garrafas: “Definición de un gobierno cruel”

El reciente anuncio de la eliminación de los precios máximos de referencia para el fraccionamiento, distribución y venta de garrafas de GLP ha generado un fuerte rechazo por parte del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La nueva medida, que permite a las empresas definir libremente los precios de este combustible esencial, solo mantendrá “precios de referencia”, pero sin un tope que proteja a los consumidores de posibles aumentos desmedidos.

El mandatario bonaerense no tardó en criticar esta decisión del Gobierno nacional en un momento tan sensible para la sociedad argentina, calificándola como una “definición de un gobierno cruel, al que no le importa la gente”. Esta política, lejos de representar una mayor libertad económica, favorece únicamente a un pequeño grupo empresarial en detrimento de millones de argentinos que ya enfrentan dificultades económicas. Kicillof fue contundente al afirmar que esta medida “no es ajuste, es crueldad. Ni siquiera es gasto público, es no gobernar para las mayorías, algo que probadamente no les importa”.

El impacto de esta desregulación será particularmente severo en el Gran Buenos Aires, donde aproximadamente el 38% de los hogares no cuenta con acceso a gas natural y depende de las garrafas para sus necesidades básicas. Para las familias vulnerables, la posibilidad de que los precios se disparen representa una amenaza directa a su economía, que desmejora diariamente con las medidas del Ejecutivo nacional.

Durante un acto en Malvinas Argentinas, Kicillof intensificó sus críticas hacia el Presidente Javier Milei, a quien responsabilizó directamente por esta decisión. En su discurso, el gobernador subrayó que mientras se priorizan políticas que perjudican a los más necesitados, “guita para el espionaje y ciberpatrullaje tienen”, dijo en clara referencia a las decisiones del gobierno de invertir en áreas que, según él, no benefician a la mayoría de la población. Además, destacó que proyectos esenciales como la construcción de 16.000 viviendas en la Provincia de Buenos Aires han quedado inconclusos por falta de financiamiento, agravando aún más la situación social en la región.

“Más oscuro no se ha visto. El mensaje es: plata para ellos, nada para la Provincia, nada para el pueblo”, sentenció Kicillof, dejando en evidencia la gestión libertaria.