La CGT confirmó un nuevo paro general para diciembre

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, confirmó la organización de un paro general para este mes de diciembre, como respuesta a las políticas económicas de ajuste que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Durante una entrevista radial, el líder gremial expresó que la medida buscará visibilizar el descontento de los trabajadores frente a la inflación, los recortes presupuestarios y las reformas laborales propuestas por la actual conducción nacional.

En esa línea, el dirigente gremial destacó que la medida no solo representa al gremio de Camioneros, sino a todos los sectores que ven cómo su poder adquisitivo se deteriora. “Este paro no es solo de los camioneros, es de todos los trabajadores argentinos. La inflación, las políticas de ajuste y las amenazas a nuestros derechos laborales no pueden pasar desapercibidas”, señaló el dirigente.

Uno de los puntos centrales del reclamo sindical es la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la cual, según Moyano, busca eliminar las indemnizaciones y flexibilizar las condiciones de trabajo. En ese sentido, el representante gremial aseguró que esta medida es un retroceso para todos los trabajadores del país y llamó a la unidad para defender los derechos conquistados durante las últimas décadas.

“Si el Presidente cree que va a avanzar con la reforma laboral, se va a encontrar con millones de trabajadores en las calles”, afirmó Moyano, y agregó: “No vamos a aceptar medidas que nos empobrezcan aún más. Es hora de que se gobierne para los que menos tienen y no solo para los grandes grupos económicos”.