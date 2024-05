La CGT ratificó el paro del 9 de mayo frente a un “ajuste brutal” del Gobierno de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó el miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el marco del Día del Trabajador con el objetivo de dar un fuerte mensaje al Gobierno de Javier Milei, tras la aprobación del proyecto de Ley Bases en la Cámara de Diputados.

La central obrera comenzó a marchar por la avenida Independencia con destino al Monumento Canto al Trabajo, ubicado frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trató de una nueva marcha multitudinaria, tras la movilización universitaria del pasado 23 de abril.

El documento

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro documento contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar un “ajuste brutal” y de no contar con un plan económico “sustentable ni consistente”. Además, ratificó el paro convocado para el 9 de mayo.

El escrito publicado “en defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical”, los sindicatos denuncian que los trabajadores transitan “un grave momento” marcado por un Gobierno que “en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.

“Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que —en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”, enumeraron al respecto.

En la misma línea, ampliaron: “Todo esto ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no solo financiera”.

Para la central, la administración libertaria no tiene diálogo social, es decir que solo se vincula con los representantes de “intereses amigos” y “agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables”.

También, denunciaron que Milei “discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tec­nología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad”.

Kicillof junto a las centrales obreras

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la movilización organizada por la CGT en el marco del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora.

“Estamos aquí para apoyar la unidad del movimiento obrero en un momento muy difícil para nuestro país: estamos ante una nueva embestida contra los derechos de las y los trabajadores, que busca llevarnos hacia un modelo de país primario, agroexportador y sin soberanía”, destacó Kicillof y agregó: “Ayer pasó algo de mucha gravedad, por los métodos y, sobre todo, por el contenido: no se trata de nada novedoso vinculado a la escuela austriaca, sino de una reforma laboral que apunta contra los salarios y los derechos”.

Además, el gobernador señaló que “el impacto ya se siente en la industria nacional y en las pymes bonaerenses: el éxito de las políticas del Gobierno nacional implica la derrota de los trabajadores, de los jubilados y de las grandes mayorías populares”, añadió y concluyó: “Siem­pre vamos a estar presentes, sin especulaciones, porque el destino de la provincia de Buenos Aires está atado al destino del movimiento obrero y la industria nacional”. Estuvo presente también el ministro de Trabajo, Walter Correa.