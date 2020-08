La diputada Gisela Marziotta dio positivo de Covid-19

La periodista y diputada nacional del Frente de Todos en CABA, Gisela Marziotta, informó en sus redes sociales que dio positivo de coronavirus, por lo que cumplirá con el aislamiento correspondiente hasta recuperarse de la enfermedad.

"Hace unos días empecé a sentirme muy mal y con mucho dolor de cuerpo, estaba muy cansada pero especialmente sentía mucho dolor de pecho. Que lo atribuí a situaciones personales y pensé que estaba angustiada y esas cosas que pasan cuando algunas cosas no andan bien en la vida de una...la vida misma", comienza diciendo el mensaje.

"Pero por las dudas me hice el análisis de sangre que me dio negativo y me quede tranquila, con lo cual claramente estaba angustiada y cansada como la mayoría de las personas. Pero el domingo al dolor de pecho que no se me iba se sumo que perdí por completo el olfato y gusto. El hisopado era inevitable. Y así fue. Pero incluso antes de tener el resultado me dijeron que era positivo porque la tomografía de pulmones me dio que tenía una filtración de Covid", detalló.

De inmediato, comenzó a realizarse un tratamiento antibiótico y se aisló en su casa, tal como establece el protocolo sanitario.

Ya son seis los legisladores que se contagiaron Covid-19 desde el inicio de la pandemia.