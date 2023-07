La disputa del Peronismo hace tambalear a Cagliardi y levanta a Queyffer

Si bien en la Ciudad de BERISSO no habrá internas PASO, dentro del Sector de Unión por La Patria, Frente que aglutina al PJ Nacional y otras fuerzas, el peronismo de la ciudad se empieza a encolumnar en dos candidatos que disputan una "interna virtual".

Mientras que por un lado aparece la figura del actual Intendente de la ciudad y Presidente del Partido Justicialista local, Fabián Cagliardi, por el otro, la imagen de Vanesa Queyffer, candidata que irá con "lista corta", se erige como una alternativa más que potable, que va ganando mucha fuerza entre los militantes del mítico sector.

Con diferencias varias entre los Candidatos, Cagliardi intenta traccionar votos de la mano del ex Intendente Enrique Slezack, el funcionario Nacional, Juan Ignacio Mincarelli y un mix de militantes entre los que aparecen algunos ex referentes de Cambiemos, tal es el caso de la otrora Presidenta del Bloque Macrista y ex Garrista, Mariela Cincotta.

Por su parte, alejada del oficialismo por sus diferencias con el rumbo elegido por Cagliardi para su Gestión, Vanesa Queyffer, presenta un armado plagado de militantes, que aunque menos conocidos, son más cercanos a los barrios.

Vale mencionar que otro punto a tener en cuenta en ésta disputa peronista, es la negativa del Intendente a disputar internas, interfiriendo en las legislativas del 2021 y en las partidarias del 2022, sacando del camino a sus contrincantes y quedando él como única alternativa. Mecanismo que habría vuelto a usar en éste 2023, cuando se "cayó" la lista del Frente Renovador, quien pretendía las PASO por dentro del Frente UP.

En una jugada que algunos califican de "brillante", Queyffer, empujada por el Cagliardismo fuera del Frente, decidió ir con una "boleta corta", lo que le permite tener la oportunidad de competir en las próximas elecciones.

Éste tipo de hechos, más las disputas del oficialismo con los Trabajadores Municipales, columna vertebral del histórico Movimiento Peronista, hicieron que hoy, la figura de la Edil Peronista, creciera en la consideración de los militantes y por primera vez desde su asunción, Fabián Cagliardi, tenga serias chances de perder los favores del Movimiento que lo llevó al sillón de la intendencia en el 2019.