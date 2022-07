La interna del Frente de Todos en la Provincia

Ante las constantes versiones difundidas por dirigentes y medios opositores que hablan de una ruptura a partir de las diferencias entre los espacios que componen el Frente de Todos con la intención de reflejar una crisis institucional, el oficialismo salió a responder.

Funcionarios, legisladores y dirigentes de la provincia de Buenos Aires se encargaron de llevar “tranquilidad” a la ciudadanía, garantizando la unidad, pero sin descartar el espíritu de debate en torno a cuestiones como la economía, uno de los temas que han tomado más relevancia en los últimos meses.

Desde el Gobierno nacional siempre han expresado la garantía de institucionalidad, más allá de los debates internos. Así lo ­aseguraron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (una de las áreas esenciales en momentos de emergencia económica) a ­diario Hoy.

En la provincia de Buenos Aires, los dirigentes no se excusan y tampoco niegan la existencia de asperezas que son propias de un espacio compuesto por diferentes fuerzas políticas.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, expresó que el Frente de Todos “tiene que salir de la autoflagelación y de martillarnos los dedos todos los días”. Pero el funcionario de Axel Kicillof no dudó al dejar en claro su desacuerdo con la gestión económica de Alberto Fernández con Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía: “La única dirigente que genera esperanza es Cristina, porque frente a una situación tan gris en lo económico la única esperanza es a través de la política, y eso lo representa Cristina”.

“Creo que la fase moderada está agotada, no quiere decir eso que nosotros hayamos hecho todo perfecto, somos conscientes de las dificultades que se enfrentan, pero sí me parece que se intentó, no ha funcionado y ­tenemos que recalibrar en ese sentido, porque acá a Cristina la jubilan permanentemente”, reclamó.

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, también opinó sobre la interna y resaltó la figura del “frente” como un espacio coordinado para “solucionar la situación de los sectores vulnerables”: “Somos un frente y aportamos todos los días para las mejores soluciones para la Provincia y también para la Nación”, dijo.

En el caso de los municipios, han resonado las declaraciones del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en el homenaje a Perón realizado este fin de semana en Ensenada. El jefe comunal y dirigente histórico del Partido Justicialista reafirmó su pedido de unidad ayer en declaraciones radiales: “Con Cristina sola no podemos y sin ella tampoco. Queremos ganar con el que sea, pero queremos un gobierno peronista. No podemos dejar que el Presidente llegue debilitado, no podemos decirle a la sociedad que nos equivocamos”.

Las voces de la Legislatura

En la Legislatura bonaerense se escucharon declaraciones al respecto. En primer lugar, y como publicó en su edición de ayer este diario, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, dijo que celebra “que se discutan las diferencias que afectan a la gente de manera pública”. “Para garantizar el sistema de frente político se deben decir las cosas como son”, añadió.

Por otro lado, el diputado provincial del Frente de Todos Walter Abarca expresó que coincide con Cristina Fernández, “cuando dice que es necesario debatir”. “Somos un espacio político conformado por un frente de partidos donde en los últimos años hemos transitado caminos distintos”, agregó, y dio el visto bueno al ámbito del debate.

Otras versiones que se han dado a conocer en diferentes medios de comunicación es la salida del Frente Renovador del espacio de gobierno. Al respecto, el dirigente bonaerense que responde a Sergio Massa en la Cámara de Diputados, dentro de la vicepresidencia, Rubén Eslaiman, dijo que “nosotros no estamos planteando romper el Frente de Todos; al contrario, entendemos que la unidad, a pesar de las diferencias que tenemos, es la condición”.

“Dentro del espacio hay sectores que pensamos distinto, pero coincidimos en que es fundamental mejorarles la vida a los vecinos, pero en ningún momento se ha planteado una ruptura”, afirmó el legislador.

“Sí queremos que se conforme una mesa nacional del Frente de Todos con representantes de cada uno de los sectores que lo ­conforman. Queremos discutir la inflación, la falta de confianza en la clase media, y necesitamos un espacio para ello, tal como lo ­hicimos en la provincia de Buenos Aires”, concluyó.