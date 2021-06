La Justicia falló a favor de una damnificada por los créditos UVA

Una empleada pública de la administración porteña que accedió a la línea de créditos UVA presentó una medida cautelar por no poder pagar la cuota correspondiente a la compra de su vivienda.



En respuesta a esta presentación, el Juzgado n° 12 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, a cargo de Alejandra Petrell, ordenó al Banco Ciudad que el cobro de la cuota no supere el 25% de la remuneración de la denunciante “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.



Este fallo representa una esperanza para el colectivo Hipotecados UVA, cuyos integrantes enfrentan cifras millonarias desde que se inscribieron al programa de créditos de vivienda. “Esperamos que el Banco Ciudad tome la iniciativa y termine con la usura UVA. Queremos pagar una hipoteca justa, para eso precisamos un Banco Ciudad sin UVA, cambio de fórmula y freno del capital adeudado”, aseguraron desde sus redes sociales.



“El Banco Ciudad tiene la capacidad para modificar la fórmula de indexación para que las familias puedan pagar sus cuotas. Es una decisión política, señor jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larre­ta)”, apuntaron.



El expresidente Mauricio Macri había presentado los nuevos créditos hipotecarios UVA como el “sueño de la casa propia”. Prometió una relación cuota-ingreso que oscilaría entre el 25 y 30% y aseguró que “la cuota no se va a disparar”. Sin embargo, los damnificados se vieron engañados, ya que las cuotas alcanzaron montos superiores a sus ingresos y, a pesar de los congelamientos, el monto final del crédito sigue aumentando.