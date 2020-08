La madre de Facundo Castro apuntó contra el fiscal y Berni

A 103 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, su mamá, Cristina, apuntó contra el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez: “Para mí, el fiscal está tratando de ayudar a esta gente (la Policía)”. Su hijo fue demorado en Bahía Blanca el pasado 30 de abril por la fuerza bonaerense, y luego no se supo nada más de él.

Cristina aseguró ayer en el programa Pasaron cosas, de Radio Con Vos, que el fiscal trabaja en la causa de la desaparición de su hijo para proteger a los responsables, según ella, miembros de la Policía de la Provincia.

“Hemos vuelto a pedir la recusación del fiscal, espero que

esta vez la jueza Marrone nos escuche”, afirmó Castro en las declaraciones radiales.

“El fiscal debería explicarme por qué desde su fiscalía sale tanta información cuando la causa está bajo secreto de sumario”, añadió la madre de Facundo, quien apuntó a un periodista de Bahía Blanca, ya que esa persona “tiene acceso a datos antes de que nos lleguen a nosotros”.

Cristina también se refirió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y aseguró: “Se fue sabiendo algo y nunca lo dijo; no vino a entrevistarse conmigo, sino con su Policía”.

“No podemos avanzar cuando tenemos un fiscal que no habla con la querella, no se comunica conmigo. Cuando fui a Bahía Blanca, no me ha atendido, me dijo que yo no sabía de leyes”, espetó Cristina. Al mismo tiempo, destacó la figura del gobernador Axel Kicillof, quien, dijo ella, la llamó tres veces.

“No estamos peleando contra el fiscal, estamos peleando contra todos”, resumió, y destacó asimismo el apoyo que le expresan de forma permanente distintas organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo o Madres Línea Fundadora.