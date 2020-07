La madre de Facundo Castro volvió a cargar contra Berni

Cristina Castro lleva desde el pasado 30 de abril su lucha por la aparición de su hijo, Facundo Astudillo Castro. El joven de 22 años desapareció luego de que fuera interceptado por efectivos de la Policía bonaerense a la altura de la localidad de Mayor Buratovich, cuando se dirigía a dedo desde su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

Consultada en las últimas horas, la mujer volvió a reclamar la aparición de su hijo y apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al hacerle un pedido

desesperado: “Yo le vuelvo a repetir al señor Berni que devuelva a mi hijo, porque es su Policía la que se lo llevó y lo quiero de vuelta, esté como esté y esté donde esté”.

Además, Cristina puso en duda los dichos del ministro sobre uno de los testimonios que desvincularían a la Policía del caso: “Este señor está diciendo en los medios que ya se comprueba que una persona llevó a Facundo por los dichos de una testigo, no señor no se comprueba nada, lo único que se comprueba es que la Policía bonaerense manipuló a esta pobre señora, que es una señora grande, para que ellos dijeran lo que ellos querían que dijera”.

“Cuando habló conmigo el primer día, el señor me dijo que me iba a entregar a mi hijo vivo, y el segundo día cuando habló conmigo después de entrevistarse con su gente de la bonaerense de acá de Villarino, me dijo: Si usted quiere que se aparte la Bonaerense, se aparta, vamos a hacer lo que usted diga señora, y al final cuando terminó de hablar me dijo : Lo siento mucho. ¿Qué me quiso decir con eso?”, se preguntó indignada la madre de Facundo. Finalmente, la mujer concluyó categóricamente y sembrando más dudas sobre el accionar del funcionario: “Yo sé que Berni se fue de Villarino sabiendo todo de acá”.

Hebe también criticó a Berni

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se expresó en medio de la investigación por la desaparición de Facundo en cercanías de Bahía Blanca y por el caso del jubilado de Quilmes que mató a un ladrón al resistirse a un asalto.

La dirigente aseguró: “Yo quiero saber si Berni piensa igual que Patricia Bullrich, porque lo escuché hablar y parece que piensan lo mismo. Me daría mucha preocupación que piense igual que la Bullrich”, concluyó y pidió una respuesta por parte del funcionario bonaerense.