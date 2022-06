La “remarcadora” de Braun sumó críticas desde todos los sectores

Los dichos del propietario del supermercado La Anónima, Federico Braun, en el marco del encuentro de la Asociación Em­presaria Argentina (AEA) en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, del barrio porteño de Retiro, donde ante una pregunta sobre qué era lo que hacía su empresa ante la inflación respondió que remarcaba “precios todos los días”, despertó risas de su parte y entre los asistentes, pero generó fuertes críticas desde sectores políticos y sociales.

El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky consideró que los dichos de Braun fueron “una afrenta al pueblo argentino que todos los días está sufriendo los golpes de los remarcadores y que encima lo toman como un hecho que les produce risa”, cuando “les están vaciando la heladera a los argentinos”.

El legislador resaltó que “es un hecho bochornoso”, y manifestó que “si esa voracidad se moderara para dar lugar a una política que permitiera una contención de precios para que la canasta alimenticia no se aleje de los salarios, las cosas hasta podrían salir mejor para ellos”. Sin embargo, subrayó que “quieren un gobierno erosionado para reemplazarlo por uno de ricos para ricos”.

En la misma sintonía, su par Daniel Arroyo advirtió que “no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias”, al rechazar los dichos de Federico Braun.

“Las declaraciones de Braun pegaron muy mal. En un contexto que cuesta tanto, no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias, con la remarcación y con el precio de los alimentos. A mí me impactó realmente muy mal”, dijo el legislador y exministro de Desarrollo Social.

La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, por su parte apuntó: “Braun no se puede reír de la situación que estamos pasando”, y señaló que los empresarios reunidos en AEA “están sentados en megasillones, y desde allí dan órdenes, pero están fuera de la realidad, fuera de foco”.

Además, en el Sur del país, “Braun tiene toda la cadena de producción. Es decir que debería ser el más barato, pero es el (que vende) más caro. Cae al mercado con productos fuera de precio. Por algo a nosotros, con los mercaditos de proximidad en el Sur, nos reciben con los brazos abiertos”, sentenció.

Por su parte, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, si bien aseguró que “Braun quiso hacer un chiste”, admitió que, “en ese contexto y con esos espectadores, no correspondía. A veces los chistes son inadecuados. Por suerte no todos seguimos en ese lugar”.

En ese sentido, consideró que “tenemos un déficit en la dirigencia empresarial. Hace falta una actualización, incorporar ideas, género. Me gusta tener la cabeza más abierta. No me parece que el mundo pueda ser más sustentable si se va a dirimir entre los que tienen acceso a la educación y los que no, entre quienes tienen una buena calidad de vida y no. El mundo se va a volver mejor si se construye una sociedad más inclusiva”.