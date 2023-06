Lesa humanidad: imputados se negaron a declarar y acusaron de ilegal al tribunal

Unos 17 imputados acusados de delitos de lesa humanidad se negaron ayer a declarar ante el Tribunal Federal (TOF) 1 de La Plata, el cual está presidido por una mujer por primera vez. En ese aspecto, uno de los implicados se burló de la magistrada y acusó al tribunal de “ilegal e inconstitucional”.

Según fuentes judiciales, el imputado le retrucó: “Yo sé leer y escribir, ¿y usted?”, a la presidenta del TOF 1 de La Plata, Karina Yabor, cuando esta le preguntó nombre, apellido y si sabía leer y escribir, previo a indagarlo.

Ante la insolencia, el juez Ricardo Basílico, vocal del tribunal, le advirtió que no permitiría ningún tipo de falta de respeto hacia la presidenta. Por lo que, prepotente, el hombre prosiguió: “¿Qué me va a pasar? ¿Me va a poner en penitencia o me va a poner preso?”.

“Este tribunal es ilegal, inconstitucional e ilegítimo, ustedes son testaferros”, acusó el implicado, y agregó: “Ustedes tienen menos autoridad que un zorro gris en la esquina”.

En tanto, tras las indagatorias, continuaron las referencias al género femenino de la presidenta del TOF 1, además de que se cuestionó la capacidad de la mujer para ejercer dicho cargo, hecho que causó gran indignación en la sala.