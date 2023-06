Echarren entregó viviendas a familias del barrio Reconstruir

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, celebró la entrega de viviendas para familias del barrio Reconstruir junto a la secretaria del Ministerio de Hábitat y Desarrollo de la Nación, Micaela ­Villaverde.

“Qué hermoso que es cumplir con los sueños de nuestros vecinos y vecinas. Seguimos construyendo futuro”, destacó el jefe comunal.

Asimismo, a través de sus redes sociales destacó: “Trabajamos todos los días para que nuestros vecinos cumplan con el sueño de la casa propia, es una de las cosas que no me voy olvidar en toda mi vida. Me hace muy muy feliz”.

“Vamos a cumplir con cada compromiso y seguir haciendo de Castelli el lugar más hermoso para vivir”, finalizó.

Cabe señalar que, además de trabajar en el acceso a la vivienda, otro de los ejes de la administración comunal es la obra pública enfocada en la educación. Por ello, el miércoles el intendente recibió al titular de la Dirección de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, para supervisar el avance de obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaría n° 1.

“Es una obra esperada por toda la comunidad educativa desde hace más de 60 años. Son décadas y décadas de sueños, y en agosto la vamos a inaugurar”, indicó Echarren.