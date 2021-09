Durante la jornada de ayer continuó el cruce entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Si nos encontramos con una mayoría de los argentinos diciendo basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo: Bueno, o cambian o se van a ir. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, es lo que ha pasado. En la Argentina se ha destruido la confianza”, había expresado el líder del PRO el viernes pasado.

En este sentido, a través de su cuenta de Twitter, Cafiero le respondió y consideró que “es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional”, y agregó: “Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza”.

Ante esto, Macri replicó: “¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos”.

Durante la jornada de ayer, Cafiero aseguró que “no está en mis sensibilidades lo que piensa Macri de mí, mi preocupación es llevar adelante la gestión, ser jefe de Gabinete de este Gobierno, traer vacunas, hacer hospitales, llevar adelante las obras de infraestructura, viviendas”.

Asimismo, Santiago Cafiero consideró que, “en tal caso, limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos con la deuda, con el desempleo, el crecimiento de la pobreza...”.

A su vez, en declaraciones radiales, Cafiero precisó: “Nosotros tenemos que poner a la Argentina de pie, no podemos escuchar notas; él (por Macri) termina ­aplicando una argumentación ad hominem, propio de no tener argumentos, entonces descalifica al enunciador, no puede explicar qué quiso decir. Si es un hombre de la democracia y dijo algo que no pensó, lo podría haber corregido”.

Asimismo, el ministro coordinador aseguró que “el discurso del odio daña la democracia” y consideró que “después se sorprenden cuando hay algún acto de violencia y tardan lo mismo en reaccionar. Tiene que quedar claro que, cuando sembrás odio, cosechás odiadores, y se tienen que hacer cargo quienes están sembrando odio cotidianamente en la sociedad argentina”.

Por otro lado, consultado sobre eventuales modificaciones en el gabinete de Alberto Fernández, Cafiero negó esta posibilidad al expresar que “el Presidente está muy conforme con la tarea de todos sus colaboradores. Lo que necesitamos ahora es continuar con todas las proyecciones y las propuestas que estaban para este año”.