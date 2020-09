Los concejales opositores no reciben respuestas

Ante la falta de respuesta a los pedidos de informes y la escasa información brindada sobre el contrato entre la Municipalidad y la empresa a cargo de traer el autocine a la República de los Niños, incluyendo los montos recaudados y el porcentaje final que va a la comuna, los concejales del Frente de Todos manifestaron a este multimedio su disconformidad con el accionar del intendente Julio Garro y funcionarios locales.

Guillermo Cara - Frente de Todos

“A las claras, hay irregularidades plausibles de ser judicializadas si no se explican en el corto tiempo. Esperamos que pronto haya información sobre cuánto es la recaudación, cuáles fueron los mecanismos legales sobre los que establecen ese cine en la República de los Niños, y todo el servicio gastronómico alrededor del mismo. No ha habido respuestas a los pedidos de informes. Los funcionarios muy escasamente participan de las reuniones de comisiones, y esto se agrava mucho más en un contexto de crisis donde ha variado sustancialmente el presupuesto de todas las áreas. Estamos hablando de una recaudación muy grande, que se ha tornado un negocio fenomenal, y se llevó adelante sin ningún tipo de habilitación provincial. Estamos pidiéndole fondos a la Provincia para que pague los salarios de los/as trabajadores/as municipales, ¿y por otro lado se permite este negocio? Además, no tenemos acceso a la cla­ve Rafam, que es el mecanismo por el cual los concejales podemos se­guir los gastos, movimientos y compras de todas las cuentas financieras del Municipio. Por ley, están obligados a dárnosla, pero la incumplen”.

Ana Castagneto - Frente de Todos

“Cuando hicimos el pedido de informe sobre que iba a funcionar el Auto Flap, se debió a que los vecinos nos vinieron con fotos de que estaban armando una estructura en la República de los Niños. Garro, en definiti­va, tomó la idea que se estaba ­ha­ciendo en otros municipios de Cambiemos, porque hace eso: copy paste de otras medidas. Lo que a noso­tros nos preocupaba es cómo lo construyeron. No había habilitaciones para la obra privada, ni habilitación para tantos autos. Jamás respondieron el pedido de informes que hicimos, pero es lo que hacen siempre desde el Municipio. Ellos disponen sin ningún tipo de rendición de cuentas ni de avales. Es la manera de Julio Garro de hacer política. Ellos detestan la política, en definitiva, solo hacen negocios. Como no les gusta rendir cuentas a la verdadera política, hacen lo que quieren”.

Ariel Archanco - Frente de Todos

“Le estamos dando a una em­presa privada el 95% de las regalías que se producen por usufructuar el predio municipal de la República de los Niños. Este negocio muestra cuál es la esencia de la gestión Garro: priorizar el interés privado y el show a costa de los bienes municipales, en vez de atender las verdaderas necesidades. El autocine ofrece 13 funciones semanales. Haciendo una cuenta rápida, cada función recibe alrededor de 200 autos, y la entrada sale $800. Es decir que cada función recauda $160.000. En total, ingresarían unos $2.080.000 por semana, dando una recaudación mensual de $8.320.000, de la cual el Municipio recibe solamente $416.000 por mes. En un predio que es de todos los ­platenses, una empresa privada montó un negocio que deja ganancias por más de 8 millones de pesos por mes, y al Municipio le quedan poco más de $400.000. Esa mínima parte que recibe sería donada al ­sistema de salud municipal (hablo en potencial, porque una vez más nos vamos enterando de los datos por las declaraciones en la prensa). Hay que recordar que, en el presupuesto del año pasado, este mismo intendente subejecutó más de 230 millones de pesos en el área de salud, y ahora quiere arreglarlo haciendo un negocio nefasto para nuestra sociedad y dándole a la salud $416.000 por mes. Seguramente habrá muchos platenses que disfruten del autocine, y está bien que así sea. Pero es nuestra responsabilidad mostrar cuál es el costo que pagamos todos los vecinos y vecinas por este tipo de negocios”.