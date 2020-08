“Macri siempre estuvo muy alejado de lo que ocurre en Argentina”

Consultado sobre el viaje del expresidente Mauricio Macri a Francia, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, evaluó que el fundador del PRO “siempre estuvo muy alejado de lo que ocurre en Argentina”, y agregó que su viaje a Europa “cristaliza hasta geográficamente esa ausencia”.

“Siempre estuvo muy ausente Macri y en su rol de exmandatario se dedicó a subestimar el coronavirus y compararlo con el populismo”, graficó Cafiero.

“Habla de libertades cuando fue un gobierno que espió y persiguió a compañeros, que utilizó la Justicia para persecución política y espió hasta los propios”, añadió.

Precios de los combustibles

Tras haber cerrado el acuerdo de la deuda con los bonistas, Cafiero dijo que el Gobierno tiene bajo estudio la estructura de costos de los combustibles, pero aclaró que aún no se tomó la decisión de autorizar aumentos.

“Con la nafta nosotros lo que hacemos son estudios de estructura de costos, hacemos una comparación internacional si es un commodity, como en este caso el petróleo, y en última instancia se autorizan o no los aumentos. Pero en este caso no lo hemos definido”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Agregó que esto “se viene estudiando, pero no decidimos cómo se tiene que avanzar en esta corrección”.

“Lo que hacemos es como con cualquier otro producto que reclama algún tipo de corrección, porque hace un tiempo que no aumentan o se les corrieron los costos. Lo que hacemos es estudiar la estructura de costos y ahí evaluamos”, explicó.

“Tenemos necesidad de correcciones de muchos precios de la economía, pero vamos evaluando la oportunidad”, dijo Cafiero, y siguió: “Los servicios públicos no tenemos pensado que aumenten. El congelamiento rige hasta octubre, no está en el horizonte hoy aumentar nada de eso”.

En los últimos días, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, se refirió a los precios que se fijaron el pasado 6 de marzo y sostuvo que “el atraso en los precios de los combustibles es muy significativo”.

Cafiero aseguró que “hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”.

Reforma judicial

Con respecto al proyecto de la reforma judicial, el jefe de Gabinete pidió a la oposición que “reflexione” y acepte discutir en el Congreso el proyecto, consideró que le hará bien al país dar ese debate porque “nadie está conforme” con el funcionamiento de la Justicia, y aceptó que la iniciativa “puede ser perfectible” en el ámbito parlamentario.

“Estamos enviando un proyecto (de reforma judicial) para que se debata, y que puede ser perfectible en las cámaras” del Congreso

nacional, expresó Cafiero, así como también lamentó que algunos opositores “antes de leer” la iniciativa “ya se habían manifestado

en contra”.

Asimismo, planteó que el Gobierno apuesta al “diálogo político, al diálogo democrático”, y reseñó que el Presidente Alberto Fernández ya se reunió tres veces con los bloques opositores del

Parlamento.

En otro orden, y en el marco de las políticas que serán impulsadas aún transitando la pandemia de coronavirus en el país, el jefe

de Gabinete adelantó que hoy Fernández se reunirá con las

intendentas para analizar la situación de los distritos y cuestiones

de género.