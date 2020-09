Mario Secco: “Es un reclamo justo, pero desacertado”

Luego de lo que significó la reunión en la Olivos, que derivó luego en la cadena nacional de Alberto Fernández que anunció sobre un nuevo fondo para la Provincia acompañado por el gobernador Kicillof, la vicegobernadora Magario y varios intendentes, la autoridad de Ensenada, Mario Secco, dialogó de forma exclusiva con diario Hoy.

"Es algo muy bueno lo que pasó porque se necesita, la Provincia de Buenos Aires es la que más pobreza y más necesidades tiene. Así que la verdad estoy contento de haber participado este acto con el Presidente e intendentes", detalló el intendente.

“El problema de la policía es como un problema que tienen los demás trabajadores, como los de salud, los mismos que juntan la basura todos los días que tienen un salario que no es digno. Es por esto que llamamos a la reflexión de la policía, ya mañana va a ver un anuncio importante para ellos, todos tienen derechos, no solo la policía”.

“Estamos en una pandemia mundial, y la Argentina no escapa de eso, menos la Provincia de Buenos Aires. Con este aporte que va a hacer el presidente, esta ayuda, será muy importante. Yo creo que hay que reflexionar, hay cosas que no se deberían hacer”

“No es sólo hablar de la policía, hay una necesidad muy grande. El Presidente está ayudando a un gobernador que esta haciendo un imposible ya que la provincia esta endeudada”

Sobre el final dejó un mensaje muy claro: "Es un reclamo justo, pero desacertado en su manera de proceder ya que no pueden abandonar los barrios, no pueden utilizar los patrulleros que tanto nos costo pagar. No pueden ser utilizados para una movilización. Es desacertado", asintió.