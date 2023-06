Medina celebró la confirmación de su sobreseimiento

Luego de conocerse la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de dejar firme el sobreseimiento de Medina, el extitular de la Uocra platense aseguró que “se hizo justicia”.

El dirigente del gremio de la construcción aseguró que “pensaba que no me podía pasar algo así”, y aseveró: “Quiero volver a la Uocra de La Plata porque no puedo vivir con el sello de que un gobierno dictatorial como el de Macri me haya sacado del gremio”.

Por otro lado, afirmó que “con Macri y Vidal vivimos en un gobierno diabólico”. “Yo nunca podía pensar que en plena democracia íbamos a tener un gobierno así, que perseguía por perseguir. No solamente a los sindicalistas, sino también al periodismo, a algunas pymes que quedaron sin su fuente de trabajo”, contó.

Y enfatizó: “Lo viví en la dictadura y con Cambiemos vi cómo se aplicaron los mismos mecanismos”.

Medina también especuló que “por ahí toqué intereses de Vidal en la obra de la usina hidráulica de Ensenada, un proyecto que ellos paralizaron y después se la dieron al empresario Ángelo Calcaterra”. Calcaterra es primo del expresidente Mauricio Macri.

La causa contra el sindicalista nació de la mesa judicial macrista, evidenciada en aquella reunión del Banco Provincia donde el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi, empresarios y exespías, entre otros, planeaban iniciar las denuncias.

En esta línea, Medina aclaró que en el expediente de la causa por la mesa antisindical descubrieron que había copia de los documentos y partidas de nacimiento de todos los menores de edad de su familia, incluidos sobrinos, hijos y nietos.

Consultado sobre las primeras sensaciones que tuvo después de la confirmación de la sentencia, Medina aseguró que tomó “bien el fallo”, y que lo hizo “pensando en todo lo que está pasando con parte del Poder Judicial en el país”.

“Me quedé pensando en que por fin se hizo justicia en mi caso y el de toda mi familia. Con mucha alegría, con mucha tristeza, con muchos recursos, con angustia. Se mezclaron todas las cosas”, puntualizó.

A principios de octubre del año pasado, el juez Alejandro Esmoris, de La Plata, había declarado la nulidad de lo investigado cuando consideró probado que hubo tareas de inteligencia contra Medina y su familia, sobre las cuales se hizo una denuncia anónima al juez Luis Armella.

El fiscal Rodolfo Molina apeló entonces la nulidad, pero el tribunal integrado por ­Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar rechazó el planteo por la “falta de imparcialidad” en el ejercicio de la magistratura por parte del juez Armella, actualmente con un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura.