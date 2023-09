Milei y Piparo pasaron por La Plata en su caravana de campaña

Con toda la parafernalia y la euforia digna de la presentación de un rockstar, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, encabezó junto a su candidata a gobernadora Carolina Piparo una caravana por las calles de la ciudad de La Plata como parte del relanzamiento de la campaña electoral junto a militantes y referentes locales.

Pasadas las 16 de ayer, los seguidores de Milei comenzaron a congregarse en un local partidario que posee el candidato libertario en 51 entre 8 y 9 de la capital bonaerense para luego dirigirse a la esquina de 7 y 54, donde esperaron la llegada del referente.

Con una fuerte custodia, el candidato presidencial arribó en un automóvil junto a su hermana Karina y Carolina Piparo para luego descender y subir a una camioneta previamente preparada para la ­recorrida.

Con Panic Show, el tema de La Renga –pese a que el grupo pidió expresamente que no fuera utilizado–, saliendo de los parlantes y bengalas de humo que avivaban sus seguidores, Milei comenzó a paso de hombre su caravana de campaña por calle 54 hasta calle 6. En ese punto posó con una motosierra que le entregó un fanático, un póster de Carlos Salvador Bilardo y hasta un dólar gigante...

Desde allí tomó por calle 6 para detenerse casi frente a las puertas de la Gobernación. Allí fue el lugar elegido para que Piparo, que cumplía años justamente ayer, pudiera soplar las velitas de una torta que había llevado la organización. Arriba de la camioneta, Milei y los seguidores le cantaron el feliz cumpleaños a la candidata, que se fundió en un abrazo con el líder de ultraderecha.

La inseguridad, eje de la campaña bonaerense

Luego de una seguidilla de violen­tos hechos de inseguridad en los últimos días en la ciudad, la candidata a gobernadora Carolina Piparo sostuvo que la solución es “mano dura”.

“La provincia de Buenos Aires vive todos los días la misma historia: los delincuentes actúan con total impunidad porque no hay decisión política para terminar con la inseguridad. Hace dos días sucedió en La Tablada, pasó con Morena en Lanús, con una jubilada en La Plata, violentada por menores. Los bonaerenses no pueden más”, afirmó.

En ese marco, prometió: “Noso­tros vamos a respaldar el accionar policial y les ofreceremos capacitación y los recursos necesarios para cuidar a los vecinos”.

Piparo apuntó también contra el actual gobernador Kicillof y destacó “la no gestión”. “El kirchnerismo se llena la boca hablando de derechos, pero ¿qué derechos tenemos hoy los bonaerenses?”, se cuestionó.

“El gobierno de Axel Kicillof nos quitó la libertad para entregársela a los presos y delincuentes. Hoy tenemos miedo de salir a la calle, cerraron las escuelas una eternidad, los hospitales no funcionan y siete de cada diez chicos en la Provincia son pobres. En Buenos Aires estas elecciones se elige entre pasado o futuro, es La Cámpora o La Libertad Avanza”, aseguró Pipa­ro, quien fue la candidata opositora más votada en el distrito bonaerense en las elecciones primarias.

Por último, la candidata ponderó al líder de su agrupación. “Milei vino a cambiar la agenda argentina para siempre. Hoy encabeza un gran equipo con infinitas capacidades para gobernar el país. Desde hace tiempo somos el único espacio con propuestas concretas. Para mí es un honor acompañarlo y defender el proyecto en la provincia de Buenos Aires. Estamos frente a una enorme oportunidad que es dejar atrás este sistema corrupto que nos trajo hasta acá. Esa oportunidad es Javier”, concluyó.

Luciano Guma: “El voto útil somos nosotros”

El candidato a intendente de la ciudad de La Plata por La Libertad Avanza, Luciano Guma, quien también participó de la caravana acompañando a Javier Milei, habló con diario Hoy y, consultado sobre las expectativas luego de la gran elección de su partido en las PASO, apuntó: “Las expectativas son muy buenas, hicimos una gran elección a nivel nacional, absolutamente inesperada para todos, incluso para nosotros, y creemos que tenemos motivos para hacer una mucho mejor elección en octubre. Estamos en condiciones de pelear la intendencia, así que estamos contentos y con expectativas”.

“Para mí lo central es que la gente detectó que hay una clase política que tiene privilegios que vive mejor que cualquiera de nosotros, y que nosotros el pueblo podemos aspirar a vivir, y en ese sentido yo creo que la gente ha encontrado en Milei la esperanza de poder salir adelante para tener un país con menos privilegio para los políticos y una mejor vida para todos los ciudadanos”, enfatizó.

Asimismo, consideró que “los jóvenes entendieron que, al ver la situación en la que está toda su familia, sus padres, que se han visto estancados, que no han podido progresar, han entendido que es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre; eso no es simplemente un eslogan de campaña, sino que es algo en lo que nosotros creemos así. Creo que los jóvenes han sido los primeros que se han despertado y ellos han contagiado también a los adultos. Ahora nuestro voto es mucho más transversal, no solamente de jóvenes”.

“Vamos a hacer acuerdos en la medida en la que se respeten los valores esenciales que defendemos nosotros, no vamos a acordar para hacerle un daño al pueblo, porque, si no, es llegar al poder para no cambiar nada, eso no tiene ningún sentido. Nosotros queremos llegar al poder para devolverles poder a los ciudadanos y, en ese sentido, por supuesto que vamos a tener diálogo con cualquiera que esté de acuerdo con eso, pero jamás vamos a acordar para hacerle un daño al pueblo”, sentenció.

Por último, Guma afirmó: “Nosotros vemos una elección en la que vamos a ganar, sin duda, estamos creciendo muchísimo, estamos recorriendo, vemos que los vecinos están muy contentos y ven con mucha expectativa la elección de Milei. Y ahora lo que ha ocurrido es que, dado que Milei salió primero, ya no nos pueden correr más con que el voto útil es votar a Juntos por el Cambio, sino que el voto útil somos nosotros, y si queremos que el kirchnerismo no vuelva nunca más, tenemos que votar al liberalismo, a La Libertad Avanza, con Javier Milei en la Nación, Carolina Piparo en la Provincia y a mí en la ciudad”.