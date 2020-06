Murió Hermes Binner, el primer gobernador socialista de la Argentina

El exgobernador de Santa Fe murió ayer por la mañana debido a una neumonía en una clínica privada de la localidad de Casilda en Santa Fe, donde había sido internado el domingo 21 de junio. El jueves su cuadro presentó una complicación que derivó en su fallecimiento a los 77 años, que había cumplido el 5 de junio mientras vivía en un geriátrico debido a que tenía un alzheimer avanzado y problemas renales.

Hermes Binner fue el primer socialista en gobernar una provincia en la historia de la República Argentina cuando fue electo, en su segundo intento, gobernador de Santa Fe el 2 de septiembre de 2007, mandato que cumplió hasta 2011, cuando se lanzó a la candidatura presidencial.

El 11 de junio de 2011, el Congreso Socialista proclamó la fórmula presidencial: Hermes Binner­-Norma Morandini (senadora nacional por la provincia de Córdoba) para las elecciones presidenciales que se realizaron en Argentina en el mes de octubre de ese año. Aquella candidatura fue en representación del Frente Amplio Progresista.

“Estoy en Madrid, donde me encontró la pandemia, y recibí la triste noticia. Pensé en nuestra aventura electoral que acepté porque entonces, como ahora, sigo creyendo que la verdadera disputa en Argentina es entre una democracia que no termina de consolidarse y una cultura autoritaria que no hemos podido erradicar. Siempre agradeceré la confianza de haberme invitado a ser su compañera de fórmula. A mí me sirvió para conocer y reconocer cómo le cambió la cara a Rosario”, le dijo Norma Morandini al diario Hoy.

El 23 de octubre de 2011, logró el segundo puesto, con el 16,81% de los votos, detrás del histórico 54,11% de Cristina Fernández de Kirchner.

La figura de Binner, quien además fue intendente de Rosario entre 1995 y 2003, y diputado nacional entre 2013 y 2017, está fuertemente asociada al desarrollo de Rosario y al armado de un sistema de salud pública sólido que tiene resultados positivos hasta hoy en día, ya que en medio de la pandemia de coronavirus el sistema de salud de la ciudad no se saturó.

“Hermes fue un amigo entrañable, un compañero de lucha, de la política, de varias décadas, y también creo que fue un dirigente ejemplar. Uno de esos líderes políticos que dejan una huella, no solamente por su obra y su gestión pública, sino además por su ejemplo intachable de honestidad, de decisión, de firmeza en sus objetivos y en sus convicciones”, le contó al diario Hoy el exintendente de Rosario y exgobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.

“Fue el motor del socialismo de Rosario y de Santa Fe, y puso al socialismo en el escenario nacional en las elecciones de 2011”, agregó.

“Lamentablemente, la vida le jugó una mala pasada con una enfermedad que lo tomó relativamente joven, cuando todavía tenía mucho por delante”, finalizó.

Por su parte, el Presidente Alberto Fernández lo despidió por Twitter: “Profundo pesar por el fallecimiento de Hermes Binner, exgobernador de Santa Fe y referente del Partido Socialista. Fue un hombre de la política de una ética intachable. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del partido”.