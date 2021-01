“No hay artículos en la reforma judicial que permitan la impunidad”

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, rechazó las críticas de la oposición al proyecto de reforma judicial que está en consideración de la Cámara de Diputados, al afirmar que “no hay ningún artículo” en la iniciativa “que pueda permitir la impunidad”.

“No hay ningún artículo que sostenga que con esta reforma exista la impunidad para nadie. Porque los jueces siguen atendiendo las causas que tienen. Los mismos tribunales son los que van a continuar. Instalaron el tema de la impunidad y lo instalan permanentemente”, aseguró Losardo.

La funcionaria aseguró que “noso­tros tenemos que dar la batalla, y por eso planteamos reformas y demostramos que no es así. Es un tema que me saca, porque no hay ningún artículo que pueda permitir la impunidad, al contrario”.

Losardo explicó que “reforma judicial es una forma de decir. Nosotros presentamos un proyecto para reorganizar y reordenar la Justicia Federal en el país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias. Y lo llamamos reforma judicial, yo también digo reforma”.

Ante una consulta sobre afirmaciones del juez Raúl Zaffaroni sobre las causas de corrupción, dijo que el magistrado “es un excelente académico” y que “sus opiniones pueden ser compartidas o no, pero tienen que ser respetadas”.

La ministra también reiteró que “el indulto no es posible”, y explicó que “el Presidente ya habló de la posición que tiene sobre el indulto. Y ya dijo que no es posible”.

“Las soluciones tienen que ser judiciales, porque los problemas están en la Justicia”, afirmó Losardo. “Si los problemas que están en la Justicia los resuelven los poderes políticos, será una sociedad que no camina, porque estaríamos reemplazando la política por la Justicia”, concluyó.