El gobernador se suma a la lista de los que apoyan la candidatura de Máximo Kirchner como titular del PJ bonaerense

Buscando meter presión sobre el grupo de intendentes y congresales que quieren terminar su mandato durante 2021, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció a favor de que Máximo Kirchner sea el próximo titular del PJ bonaerense. De esa manera, sumó su voz a la de Alberto Fernández, José Luis Gioja –presidente del partido a nivel nacional–, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y otros tantos que se han manifestado al respecto.

Pero, como ya hemos señalado desde diario Hoy, para que ello suceda debería haber una renuncia masiva de todos los congresales del partido, y eso por el momento es algo difícil de lograr, aunque desde el círculo íntimo del diputado titular de la bancada oficialista no lo consideran imposible y siguen metiendo presión mediática para que así sea.

En ese marco, el gobernador afirmó que hay “un acuerdo bastante amplio” para que Máximo Kirchner sea el próximo presidente del Partido Justicialista bonaerense y destacó que se trata de una “figura” que “es muy convocante”.

“Después, la vida del partido tiene su propios tiempos; la idea es consolidar el Frente de Todos y un oficialismo que viene de cuatro años de ser oposición y que por la pandemia vio suspendido todo”, añadió Kicillof.

PASO sí, PASO no

“En la Provincia tenemos una ley propia de PASO y no tenemos mayoría en las cámaras. Es decir que necesariamente la discusión involucra a la oposición. Es un debate que para mí no depende ni del tema costos ni de la conveniencia política; básicamente, hay una ley y un tema epidemiológico”, sostuvo ante la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y sentenció que “en este momento no es un tema prioritario para mí”.

Patricia Bullrich y su lamentable montaje

También se refirió a la polémica generada por la presencia de un grupo de efectivos de la Policía bonaerense en un local de Villa Gesell, donde la exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich presentó un libro, y señaló que “termina siendo medio payasesco y bochornoso este intento de usar a trabajadores de fuerzas de seguridad que están para cuidar gente, no para actos políticos”.

“Lo que ocurrió es que había gente que estaba insultando a la exministra, la fuerza actuó ante eso y después los llamaron desde adentro del local, como si hubiera un problema de ­seguridad. Cuando entraron, se encontraron con que los grababan, los aplaudían. Los propios agentes involucrados dijeron que se sintieron usados políticamente”, agregó Kicillof.

El gobernador explicó que “después del descargo se determinó que fueron engañados, por lo tanto no hubo sanción y volvieron a su trabajo normalmente”.

“Si fue un montaje, me pareció lamentable y horrible, pero no me sorprende y no pierdo el tiempo, con las urgencias que tengo. Evidentemente empezó la campaña, y esta es la línea que van a seguir”, advirtió sobre el hecho ocurrido días atrás.