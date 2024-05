“Nos están llevando a la decadencia”: Kicillof muestra las obras abandonadas por Milei

"Denunciar públicamente to­das las tropelías que está haciendo este Gobierno nacional y salir a la calle a combatirlas”: esta fue una de las tres directrices que bajó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a sus ministros y, sin rodeos, decidió dar muestras concretas de su intención. El mandatario provincial recorrió un predio donde, hasta el año pasado, se llevaba adelante la construcción de más 1.400 viviendas del plan Procrear II y que fueron paralizadas por la administración de Javier Milei.

“El complejo de 1.413 viviendas en la localidad de Plátanos, Berazategui, es una de las tantas obras que el Gobierno nacional paralizó. Nos están llevando a la decadencia, a la postergación y a un país sin derechos. Pero en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir protegiendo a los bonaerenses, cueste lo que cueste”, apuntó Kicillof en un video publicado en sus redes sociales.

En la misma línea, el gobernador bonaerense resaltó que se trata del complejo más grande del país en viviendas para sectores medios, de trabajadores, que hoy está “absolutamente abandonado por Milei por capricho, por obstinación, por dogmatismo y por una ideología que no funcionó en ningún lado”.

“Así que nos están llevando con esta política, no a la tierra prometida, sino a la decadencia, la postergación, a la desintegración del Estado y a un país sin derechos”, cerró Kicillof.

El gobernador no pierde oportunidad para poner en evidencia el impacto de la motosierra liberal y mostrar, como contrapartida, las políticas impulsadas por la Provincia para –intentar– subsanar el impacto. Días atrás, Kicillof inauguró obras de asfalto en el barrio General Belgrano, Berazategui, y puso en funcionamiento una nueva ambulancia de alta complejidad y un camión para la gestión de residuos. Allí insistió en que, para su administración, “avanzar con las obras públicas implica cumplir con el mandato popular que nos exige trabajar todos los días para seguir ampliando y reconociendo derechos”. En este sentido, Kicillof aseguró que, “mientras el Gobierno nacional paraliza todas las obras y no se hace cargo de sus responsabilidades, nosotros seguimos invirtiendo para dar respuestas a las necesidades de los y las bonaerenses”. Y remarcó: “Aquí no vino el mercado a hacer el asfalto y tampoco pueden resolverlo entre los vecinos y vecinas: es el Estado el que está presente para brindar mejores oportunidades de futuro”.

