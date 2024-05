Lejos de la diplomacia, Milei ahora también enfrentado con el gobierno de España

Si algo viene caracterizando al Go­bierno de Javier Milei, es su escasa o nula cintura diplomática. A sus definiciones sobre Brasil, Colombia, China, y hasta Irán, por enumerar algunos países con los cuales ha tenido palabras cuanto menos reprochables no solo propias, sino de su canciller Diana Mondino, se suma ahora España.

Días atrás, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusó al Presidente de la Argentina, Javier Milei, de “ingerir sustancias” durante unas declaraciones que dio el mandatario nacional en el marco de las elecciones generales en nuestro país en octubre de 2023. “Le vi en la televisión, no sé en qué estado, antes o después de la ingesta de qué sustancias, dando declaraciones”, afirmó el socialista.

Tal como informó este multimedio el pasado viernes, lejos de mediar la carta diplomática o directamente solicitar una disculpa del funcionario, Milei escogió directamente ir contra Pedro Sánchez: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”, señaló Milei en un comunicado publicado en la red social X. En este sentido, el Presidente espera que la Justicia actúe “con celeridad” ante este caso de corrupción que, según ha añadido, “afecta a la estabilidad” de España y a las relaciones entre ambos países.

Además, Milei acusó a Sánchez de “poner en peligro” la unidad de España “pactando con separatistas”; a las mujeres, “permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”; y a la clase media, por las “políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”.

Sin embargo, ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España rechazó rotundamente los términos del comunicado, emitido por la Oficina del Presidente de Argentina, ya que “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”. El organismo que dirige José Manuel Albares aseguró que el gobierno y el pueblo español “seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”.

Davos, eje del primer cruce público

El Presidente Javier Milei, durante su participación en el 54° Foro Económico Mundial, en Davos, había reivindicado el capitalismo y apuntado fuertemente contra el colectivismo. “Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos por el deseo bienpensante de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que nosotros llamamos colectivismo”.

“Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa. Creánme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones”, había señalado.

Sin embargo, Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuestionó sus dichos y aseguró que en su país “saben que las políticas neoliberales no funcionan”.

El mandatario europeo había rechazado con contundencia estas afirmaciones y consideró que “la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido”.

“Los que aprendimos a no creer en la mano invisible del mercado, no podemos profesar ahora una fe ciega en la mano invisible de la Inteligencia Artificial”, advirtió, y enfatizó: “La invisibilidad suele buscarse para hacer el mal, no el bien. Solo confío en las manos de carne y hueso, las que sostienen un libro en la escuela, hacen la cena por la noche para su familia o depositan un voto en la urna. Me importan esas manos, reales y visibles”, expresó el mandatario, en contra de las políticas económicas liberales y con cautela sobre los avances de la Inteligencia Artificial.

En esta línea, Sánchez concluyó su discurso reclamándole a sus pares “garantizar la prosperidad de los ciudadanos” y advirtió sobre el avance de la extrema derecha en el mundo: “Lo cierto es que esta terrible tendencia no es más que un síntoma de problemas más profundos”, analizó.

Además, hizo un llamado para enfrentar la regresión “sin dar la espalda a sus valores, a la crisis medioambiental o a las necesidades de los países más pobres”.