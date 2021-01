Otermín: “Queremos que Máximo presida el PJ bonaerense”

Queremos que Máximo Kirchner sea presidente del PJ en la provincia de Buenos Ai­res”. Así, sin ambages, se expresó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, sumándose de esa manera a las voces en favor de que el hijo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la exmandataria y actual titular del Senado de la Nación, Cristina Fernández, se erija como jefe del justicialismo provincial.

Otermín ya se había expresado a favor de esa idea, pero ahora aportó un dato de peso: los intendentes de la Provincia también lo quieren en ese lugar.

“Creemos que el PJ tiene que estar presidido a nivel nacional por Alberto Fernández y a nivel provincial por Máximo Kirchner. Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, lo propuso y encontró muy buena recepción entre los intendentes”, dijo el diputado del Frente de Todos.

El propio Presidente Alberto Fernández ya había elogiado públicamente al joven Kirchner y había dicho que le gustaría que fuera el titular del Partido Justicialista de Buenos Aires. Y Otermín dijo ayer que Máximo tiene el beneplácito de los intendentes oficialistas de la Provincia, un respaldo importante para ese cargo partidario.

“Queremos que Máximo sea presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires. No he escuchado a intendentes plantear que no lo quieren, sí lo escuché en forma mediática. Es importante que haya partidos políticos fuertes”, dijo Otermín. “Tiene que haber un partido político fuerte como el Justicialista, que defiende a los trabajadores, frente a lo que es Cambiemos, que parece una consultora”.

Entre las personalidades políticas que apoyaron la idea de que Máximo Kirchner presida el justicialismo en la Provincia se encuentran el titular del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, el ya mencionado Insaurralde, intendente lomense, y el propio Presidente Fernández.