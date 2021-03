“Para la especulación y las empresas, todo. Para los usuarios y la Provincia, nada”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que ya están en la Legislatura los proyectos para la reactivación productiva de la Provincia, algo que había anunciado en el discurso con el que dio apertura a las sesiones en la Asamblea Legislativa.



El mandatario hizo énfasis en que Buenos Aires aún está tratando de ponerse en pie luego de lo que le significó los cuatro años de go­bierno de María Eugenia Vidal, quien dolarizó la deuda provincial y la tarifa del servicio eléctrico. También indicó que ya se enviaron los proyectos de reactivación productiva con moratorias y cambios en el régimen del Monotributo que benefician a cuatro millones de bonaerenses.



Kicillof se refirió a la dolarización de la deuda y al error que significó atar el precio de las tarifas eléctricas a la evolución del precio del dólar, lo que calificó como “dos yunques que dejó el gobierno neoliberal de Macri y de Vidal”, de los que dijo que son impagables y complejísimos.



“Vidal en cuatro años emitió 5.000 millones de deuda con vencimientos en los cuatro años siguientes”, indicó el gobernador sobre los pagos que ahora debe afrontar durante su gestión, y aclaró que “mientras en la Provincia la deuda en moneda extranjera crecía, en CABA bajaba. Mientras en la ciudad pesificaban, la deuda en la Provincia la dolarizaban”.



Diálogo con bonistas



Kicillof remarcó la voluntad de diálogo de su gobierno al indicar que “continuamos con el diálogo con los bonistas y recibimos del otro lado incomprensión e intransigencia, lo que no contribuye a la búsqueda de una solución”. “Queremos que cobren y poder garantizar esos pagos con un esquema de vencimientos que esté dentro de las posibilidades de pago de la Provincia”, continuó el gobernador.



Con respecto a la deuda, remarcó que “los acuerdos con el FMI que no se pueden pagar son algo que no nos caracteriza. Daremos una respuesta con la seriedad necesaria que resuel­va el compromiso de la administración anterior”.



Aumento en la tarifa de luz

En relación al incremento tarifario del 7% del servicio eléctrico, afirmó que “para cumplir lo que Vidal firmó habría que incrementar un 217%, según la fórmula anual de ajuste automático de tarifas que estaba atada al valor del dólar y que rige hasta el año que viene, que no vamos a autorizar”.



“Hubo tarifazo, pero no se mejoró la calidad del servicio ni se controlaron ni se realizaron las inversiones comprometidas”, indicó, y reflexionó que durante el gobierno de su antecesora “para la especulación y las empresas, todo. Para los usuarios y la Provincia, nada”.