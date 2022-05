Para Schiavi “no hay evidencias que ameriten” implementar la boleta única

El director nacional electoral, Marcos Schiavi, dijo que “no hay evidencias que ameriten impulsar modificaciones” al actual sistema de boletas por partidos, en referencia a la controversia por el impulso de la oposición a la implementación de una boleta única de papel.

“La falta de un diagnóstico integral, hacerlo en una discusión exprés y, sobre todo, con una ausencia de acuerdo entre las principales fuerzas (y no solo de las principales), trae más riesgos que soluciones. Estamos discutiendo sobre un problema que no sabemos cuál es. Hay algunos comentarios, algunas cosas, pero considero que necesitamos más evidencia para definirlo”, dijo Schiavi, convocado para exponer ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Las ventajas que trae la boleta única no valen la pena como para atravesar el riesgo al que nos estamos exponiendo”, explicó el funcionario.

Por su parte, la diplomática Diana Quiodo, actual secretaria de la embajada argentina en Chile, quien ocupó anteriormente el puesto que hoy tiene Schiavi, se refirió al costo económico que representaría la modificación del sistema.

“No creo que sea más barato. Durante el último proceso electoral, por lo menos hasta diciembre, los partidos devolvieron lo que no usaron para impresión de boleta. Hay algo para mirar en ese punto, acerca de cómo está regulado y cómo se liquida. Pero no me parece que la boleta única de papel sea la forma de darle solución a este tema”, dijo Quiodo.