“Pata” Medina: “Un gesto político que genera puestos de trabajo para los constructores”

Este miércoles, Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegaron a Ensenada, en el marco del 220° aniversario de la localidad, junto a Axel Kicillof, Sergio Massa y el intendente Mario Secco.

En este sentido, Juan Pablo Medina afirmó a la Red 92 y al diario Hoy que “dentro del movimiento obrero acá en la región de Berisso, Ensenada y La Plata, tenemos mucha fe en el gobierno nacional, en el presidente de la Nación, en Alberto y también los trabajadores tenemos mucha fe en Cristina, sabemos que no va a defraudar al movimiento obrero, a los pobres, a los que necesitan trabajar. Vamos a seguir apostar”.

“El gobierno de Macri fue dictador, que mandó preso a miles de compañeros activistas, dirigentes gremiales, como a mí me tocó, que fui espiado con cámaras y micrófonos en mi celda. Estoy como querellante, estoy esperando que me llame la Justicia porque creo que me lo merezco como ciudadano”, sostuvo.

“Este es un barrio muy importante, que a través del intendente Mario Secco, lo quieren terminar. No nos olvidemos que este barrio quedó paralizado cuando Macri asumió como presidente de la Nación, como muchas obras en el país”, dijo el “Pata” Medina.

Por último, el referente de la Uocra concluyó con un pedido: “Le pido al presidente y la vicepresidenta de la Nación que cuando empiecen a elaborar la vacuna acá en Argentina, no se olviden los jefes y jefas de familia”, concluyó.