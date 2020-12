Preocupa el aumento de casos en la Provincia

En conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, funcionarios de la Provincia señalaron que se registra un aumento marcado de la cantidad de casos y llamaron a la población a extremar los cuidados.

El jefe de Gabinete, Carlos Bian­co, junto a un representante de la cartera de Salud bonaerense, señaló su preocupación por la subida de los contagios al remarcar que en cuestiones estadísticas la Provincia volvió a las cifras que tenía un mes atrás en la cantidad de casos, y se­ñalaron que “ya no hablamos de una merma en la baja, sino de un aumento”.

En tal sentido, la semana pasada el promedio diario de casos ascendió a 2.015 a nivel provincial, comparado con los 1.365 de la semana previa. A su vez, el total acumulado de la semana pasada fue de 12.561 casos en toda la Provincia, respecto a los 9.547 de la semana previa; de ellos, 7.622 correspondieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2.569 al Interior provincial. Estos niveles son similares a los registrados en la segunda mitad de noviembre.

Como cada semana, Carlos Bianco presentó la situación del esquema de fases en la Provincia: tres distritos se encuentran actualmente en fase 3, 102 en fase 4 y 30 en fase 5, y aseguró: “Estamos muy preocupados por el aumento de los casos en la Provincia. Retrocedimos un mes en una semana. Esto, su­mado a la aparición de una nueva cepa en el Reino Unido, nos lleva a no habilitar ninguna actividad más por el momento”.

En ese marco, señaló que el gobierno provincial suspendió la anunciada habilitación de espacios de entretenimiento nocturno al aire libre para hasta 200 personas.

Tal y como ya había señalado cuando se abrieron los sobres de la licitación de obras para la nueva planta potabilizadora, Bianco volvió a apuntar a la gestión que antecedió a este gobierno en el manejo provincial, ante una pregunta de Red 92 sobre los problemas que la ciudad sufre con respecto a la provisión de agua potable y señaló a Vidal y su gabinete como responsables de dejar caer créditos que se reflotaron este año para poner en marcha las obras estructurales que tardarán 3 años, pero que brindarán una solución definitiva al problema.

Consultado por este medio, Bianco hizo un llamado a la reflexión de comerciantes y clientes tras la imágenes que se pudieron ver en estos días de gente comprando regalos de Navidad en ferias y paseos de compras, y recordó que en ese sentido si bien la Provincia puede ofrecer ayuda son los municipios los responsables de hacer cumplir los protocolos y las reglas de distanciamiento social.

Finalmente, y ante la consulta de diario Hoy, sobre la posibilidad de poner un freno a la temporada de verano si los contagios siguen in crescendo, el dueño del “kicimovil” buscó aquietar las aguas al señalar que se están tomando las medidas para que esto no suceda, pero no descartó que cualquier municipio pueda volver a la fase 3 de aislamiento, si el número de casos finalmente se descontrola.