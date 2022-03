Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, aseguró que el PreViaje “fue una herramienta para poner en marcha el turismo” y señaló que llegó para “dar un empujón y que el sector empiece a consolidarse en todos los destinos de la Argentina”.

Además, la funcionaria de la cartera turística, en diálogo con diario Hoy, hizo un balance de lo que fue la temporada de verano 2022 y también evaluó la gestión que viene desarrollando hasta el momento.

“Hemos logrado vencer a la pandemia en lo que hace a la actividad turística porque tenemos turismo”, consideró.

—Usted, como secretaria de Promoción Turística, ¿qué balance hace de la temporada de verano?

—El balance es extremadamente positivo. No imaginamos que iba a ser de esta manera; sabíamos que íbamos a vivir una muy buena temporada de verano, pero no nos imaginábamos estos números, que son números que nos sorprenden. Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) transitaron 32 millones de personas en cuanto a viajes que hicieron desde diciembre hasta ahora. Eso demuestra que el análisis es positivo para cada uno de los destinos de la Argentina porque se movilizaron por todas las provincias. Se vio también la inyección económica que eso generó en todas las localidades. Queremos trabajar para que haya turismo todo el año porque sabemos los beneficios que tiene la actividad.

—La CAME detalló que los turistas gastaron $584.619 millones y, si se suman los excursionistas, el impacto económico directo total fue de $635.920 millones. ¿Esto es una muestra de las políticas implementadas como el PreViaje? ¿Se reactivó definitivamente el turismo?

—El turismo está en marcha desde el momento en que se decidió empezar a autorizarlo. Desde ahí empezaron a incrementarse gradualmente los viajes y en esta temporada se vio esta explosión positiva de turistas. El PreViaje fue una de las herramientas que permitieron que muchísimos argentinos puedan recorrer el país y tengan ese beneficio del 50%. Fue una política pública que la usaron 3,5 millones de argentinos y fue una herramienta para poner en marcha el turismo y que, ante el parate total del sector, vino a darle un empujón para que empiece a consolidarse en todos los destinos de la Argentina. Lo que queda de acá en adelante es lograr consolidar a los destinos emergentes, que son los que tienen un potencial muy grande. Vamos a trabajar para mejorar la calidad del turismo en todos los destinos del país.

—El ministro Matías Lammens adelantó que lanzarán una tercera edición del PreViaje, ¿qué opinión le merece este anuncio?

—Somos un equipo, un Ministerio que trabaja de manera articulada con muchísimos otros sectores y al PreViaje lo piden de todos lados. Este programa arrancó para poner el turismo en marcha y hoy ya está en marcha. Vamos a ver cuál es la manera en la que mejor funciona la iniciativa y eso es lo que estamos analizando para que el PreViaje pueda ser utilizado en períodos que no son las temporadas pico, llegando a lograr que tengamos turismo todo el año. También puede cumplir un rol importante para poder empezar a consolidar todos los destinos emergentes que tiene la Argentina.

—¿Cómo viene avanzando el programa Promover Turismo Federal y Sostenible?

—Es un programa muy virtuoso del Ministerio que venimos trabajando para que la mayor cantidad de destinos emergentes y municipios puedan gozar los beneficios de la actividad mejorando su oferta, acompañándolos con capacitaciones y aportes no reembolsables. Estamos en las 23 provincias, más CABA, trabajando con todos los destinos que consideramos que tienen ese potencial para recibir turistas, eso va a hacer que se alargue la estadía.

—Desde que asumieron hasta la actualidad, ¿cuál es su evaluación acerca de su gestión en la Secretaría?

—Fueron momentos muy difíciles los que tuvimos que vivir. Estuvimos dos años trabajando ante una incertidumbre y con el sector más afectado. Ha sido de mucho esfuerzo y mucho acompañamiento a todas las provincias y la evaluación que hago es extremadamente positiva. Hemos logrado vencer a la pandemia en lo que hace a la actividad turística porque tenemos turismo y se debe a múltiples factores: es un trabajo de una gestión que ha sido muy articulada con distintos sectores como el de Salud, ya que tener la población vacunada en los términos que tenemos nos permitió tener esta temporada. Venimos desarrollando un turismo federal. Estoy muy contenta por la gestión que venimos haciendo, pero aún falta mucho por hacer.