En una jornada en la que la madre de Facundo Astudillo Castro se reunió con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, en la Gobernación, sus abogados pasaron por la Comisión por la Memoria, y el tercero en discordia, Sergio Berni, hizo su descargo por televisión abierta.

Hasta calle 6 Cristina Castro llegó en busca de respuestas y para dejar claro su desagrado con el accionar del ministro de Seguridad bonaerense, de quien no exigió la renuncia, aunque le pidió a Kicillof “que deje de mentir”, porque es “un bocón que por respeto al otro debería haberse callado la boca”.

La madre del joven desaparecido aseguró también que, aunque Berni “pinte a la Policía como carmelitas descalzas, son ellos los que tienen que dar respuestas”, y señaló que “hay personas desaparecidas y muertas en pandemia. Estamos en democracia, y el nunca más es nunca más en serio”.

También señaló que “el gobernador está enterándose de muchas cosas recién ahora: de cómo opera la Policía en Villarino y en la Provincia”, y agregó que “asumió hace poco y quiere hacer muchas cosas”. “Yo confío en las personas, pero prefiero confiar en las respuestas, porque cuando las cosas ya están hechas, hablan por sí solas”, afirmó Cristina Castro, y sostuvo que espera que lo sucedido con Facundo “no vuelva a pasar”.

En ese sentido, remarcó con tristeza que “a mi hijo no me lo va a devolver nadie con vida, pero tampoco quiero que vuelva a pasar”, y añadió: “Yo me llevo el mío porque rompí las bolas. El que yo buscaba me lo voy a llevar en un cajón, y no tendría que haber sido así”.

A pesar de expresar sus preocupaciones, la madre de Facundo se retiró conforme del encuentro con el gobernador e indicó que “necesitaba pedir respuestas acá, y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme pase el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes”.

Desde el Ejecutivo, aseguraron que la reunión fue “productiva”, reconocieron que “es muy triste y doloroso el momento que ella está pasando” y destacaron que “el gobierno en este momento solo tiene para ofrecerle el compromiso de buscar la verdad de todas las maneras posibles”.

No tan positivo

En contraposición con la dolida mujer, sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, quienes se unieron al encuentro casi cuando este llegaba al final, dieron a entender que los dichos de su defendida habrían sido los políticamente correctos ante la requisitoria periodística.

Los letrados indicaron que Kicillof había manifestado un total desconocimiento de la causa y que se mostró nervioso ante la presencia de la mujer y sus representantes legales.

La tranquilidad de Berni

Por la tarde, en el programa de Rolando Graña, el cuestionado ministro se refirió a los letrados de Cristina Castro, que constantemente lo atacan al señalar que “la Justicia está investigando y está avanzando hacia un lugar que no es el que dicen sus abogados”.

Berni no negó la historia de la “maldita Policía”, al asegurar que “no me siento cómodo en esta situación. Nadie puede negar la historia de la Bonaerense, sería un caso de inconsciencia”. Y sobre este punto aseguró que “el peso de la historia es lo suficientemente fuerte para que toda la sociedad inculpe” a esta fuerza provincial.

También aseguró que tuvo contacto con la madre de Facundo, “pero después aparecieron los abogados”, y que en lo personal no le preocupan las encuestas: “A mí me desvelan las injusticias”, disparó.

Sobre su persona, indicó que “les puede gustar o no lo que soy, cómo trabajo o lo que hago, pero soy una buena persona. Soy humano, soy cristiano, y todos sabemos perdonar. Y ojalá que la Justicia pronto hable con su fallo”, concluyó el ministro de Seguridad bonaerense.