¿Qué se trata de ocultar en la República de los Niños?

Los misterios y las irregularidades entre la comuna platense y la República de los Niños suman un nuevo capítulo. Ayer por la mañana, la agencia Télam publicó la novedad de que la Municipalidad de La Plata organizará el mes próximo un recital de artistas locales, el cual el público podrá ver dentro de su automóvil, luego de la experiencia de los autocines.

Sin embargo, horas después, la noticia fue eliminada de Télam, cuya visibilidad y alcance son innegables. Si bien algunos medios platenses llegaron a “levantar” la información y difundirla, la llamativa baja de la nota esconde otra cosa.

El primer “autoconcierto” de la ciudad se efectuará el 12 de octubre próximo en el predio de la República de los Niños, en Gonnet, con la presentación de Coti y los Brillantes, quienes estarán acompañados por el artista local Francisco Lago.

En esa misma publicación, el secretario de Cultura y Educación, Martiniano Ferrer Picado, decía que “después de casi seis meses de parate, producto de la pandemia, retomamos las actividades culturales de forma presencial, con una iniciativa que les permitió a miles de familias disfrutar de una propuesta diferente”.

Con respecto al recital, las primeras 100 entradas tendrán un valor promocional de 2.000 pesos por automóvil, mientras que las siguientes costarán de 2.500 a 3.000.

La iniciativa cuenta con un minucioso protocolo sanitario elaborado por profesionales de la salud, el cual incluye una cabina sanitizante para desinfectar cada vehículo al ingresar al predio y el control de la temperatura corporal de cada asistente.

También habrá un procedimiento especial para el ingreso a los sanitarios, desinfectando las instalaciones antes y después de cada uso y evitando la generación de filas de espera.

Falta de información

En la nota de la agencia Télam, se dejaba leer el siguiente párrafo: “Como se sabe, el proyecto del autocine y multiespectáculos está a cargo de una empresa particular, por lo que el Municipio no hace erogaciones y además consigue ingresos”.

Sin embargo, con varias semanas en funcionamiento, desde la comuna aún no han detallado ni dado a conocer el texto del contrato de concesión del autocine (si es que fue concesionado) o la norma que lo rige.

Como relató este multimedio recientemente, un alto funcionario municipal reveló a diario Hoy que el texto no ha adquirido carácter público debido a que aún no se encuentran completos los pasos administrativos correspondientes, y, al repreguntar, respondió con chicanas: “Es importante que conozcas las instancias de la administración pública y luego poder hacer una objeción sobre bases fundadas de cumplimiento o no de dichas ­instancias”.

La intención desde la Municipalidad es mantener el secreto sobre un funcionamiento al que los concejales opositores tildan de “irregular” y “ocultista”.

Teniendo en cuenta que el valor de las entradas al autocine actualmente es de $1.500, con el concierto se va a recaudar entre dos y tres veces más de lo que se gana con las funciones normales del “Autoflap”.

De esto se desprenden varios interrogantes: ¿qué es lo que se trata de “tapar” por parte de los funcionarios municipales ante la falta de respuestas y de información? ¿Por qué se procede a cobrar entradas si históricamente los recitales y eventos al aire libre y en espacios públicos fueron gratuitos? ¿Quién determina el valor de las entradas? ¿Qué sucede con la recaudación? ¿Un porcentaje irá a parar a las arcas municipales?

En caso de que el Municipio perciba ingresos por el evento, ¿a qué áreas se destinará ese dinero? Ante el contexto de crisis económica y sanitaria que está atravesando el país, y específicamente nuestra ciudad, ¿Julio Garro priorizará destinar ese presupuesto al personal de salud, a los hospitales locales, a la adquisición de más respiradores, camas y equipamiento pertinente para la atención de nuestros vecinos platenses?

Muchas dudas y pocas respuestas que pronto el intendente y sus funcionarios deberán (o deberían, por deber y compromiso ciudadano) disipar.