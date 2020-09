Quirós sobre la apertura de bares porteños: "Lo que pasó el primer día no fue bueno"

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, evaluó este lunes lo sucedido el fin de semana en la apertura de bares, locales gastronómicos y nuevas peatonales en los barrios porteños.



“Lo que pasó el primer día no fue bueno, así como no fue bueno lo que sucedió el primer día que habilitamos la actividad física. Se entiende que puede haber gente que tenga la necesidad de salir, pero necesitamos hacerlo como corresponde”, expresó Quirós.

“Necesitamos el esfuerzo de la ciudadanía, que cada uno cada día aporte algo para el cuidado individual, que es el colectivo. Todavía no se terminó, necesitamos la ayuda de todos para pasar este momento”, agregó al respecto.

En ese sentido, pidió que “cuando se sale a hacer actividad física o a un restaurante, respeten la normativa: estén con el barbijo todo el tiempo, salvo cuando tengan que ingerir un alimento, mantengan la distancia y no se aglomeren en la vereda”.

Quirós apoyó que se alienten las salidas para evitar así reuniones familiares o sociales en las casas, dado que los espacios cerrados son peligrosos.

Y reiteró: "Lo que ocurrió el viernes y relativamente mejorado el sábado no fue bueno”. "El barbijo o el tapabocas se coloca en la base de la nariz, no en la punta, si se baja no funciona, tiene que estar bien firme y que agarre la pera. Es la medida individual más importante que podamos tomar", insistió.