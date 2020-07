Rescate provincial: ahora es el turno de la educación privada

Con 340 millones de pesos destinados a las escuelas de gestión privada y cooperativa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a las ministras de Educación y Trabajo, Agustina Vila y Mara Ruiz Malec, anunció ayer un “rescate económico” para el sistema educativo en medio de la pandemia de Covid-19.

“Estábamos buscando soluciones a problemas anteriores cuando nos sorprendió el coronavirus. Esta es una encrucijada compleja, porque tiene detenidas nuestras actividades habituales, incluso las más importantes e imprescindibles”, señaló Kicillof.

El mandatario responsabilizó a la burocracia del sistema de liquidaciones por las demoras en los pagos y dispuso de 340 millones de pesos para equilibrar las liquidaciones atrasadas y para evitar que las futuras corran la misma suerte.

Esta inyección de efectivo resucitará las alicaídas cuentas de las instituciones educativas que no están bajo la órbita estatal. Para brindar asimismo ayuda a las escuelas de gestión cooperativa, el gobernador también se comprometió a incorporarlas en los programas que abarcan a las cooperativas en general.

Durante su alocución, Kicillof remarcó la importancia del rescate para “1.600.000 alumnos bonaerenses que van a escuelas de gestión privada y cooperativa, que son parte de nuestro sistema de enseñanza, y nos sentimos responsables por lo que viene pasando”.

Con respecto a las clases por Zoom, que la pandemia impuso, indicó que “la virtualidad termina discriminando a aquel que no tiene los recursos para sostener la educación a distancia”, y consideró que “sostener en marcha sus instituciones nos permite a nosotros sostener el proceso educativo y pedagógico”.

En cuanto a las cifras, confirmó que pondrá a disposición de las instituciones educativas de gestión privada “340 millones de pesos a cuenta de liquidaciones pasadas no realizadas y de las futuras que no se pudieron liquidar”, aunque recalcó: “Creo que no resuelve el problema de fondo y que probablemente no alcance para el alivio que ustedes necesitan”.