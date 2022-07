Scioli convocó a las PyMEs a “fortalecer la transformación digital, productiva y la industria 4.0”

Milagro Sala agradeció visita del Presidente y cuestionó a Gerardo Morales

La dirigente social afirmó que su sueño es que "no gane la derecha" y calificó como "una persona misógina" al gobernador de Jujuy. "Me robaron siete años de mis hijos, de mi familia, de la militancia, y eso no me lo devuelve nadie", destacó.