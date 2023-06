Scioli pidió impugnar el reglamento electoral bonaerense

Los apoderados de Unidos Triunfaremos, la corriente interna que encabeza el ­precandidato presidencial Daniel Scioli, presentaron ayer ante la Justicia electoral bonaerense el pedido de impugnación del acta constitutiva de la alianza Unión por la Patria para cargos provinciales y exigieron su ­“modificación y adecuación al ordenamiento constitucional”.

Tal como había adelantado unas horas antes el ministro de Seguridad y apoderado de Scioli, a días del cierre de listas electorales, el precandidato a presidente de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) presentó ante la Junta Electoral un escrito para impugnar un punto del reglamento del oficialismo en la provincia de Buenos Aires por la reglamentación establecida para la competencia interna de la coalición oficialista en las PASO del 13 de agosto.

El conflicto se desató por el lugar que ocupará la minoría en la lista en las elecciones generales. Según denuncian del lado de Scioli, el número para intercalar los candidatos para la minoría “no fue lo acordado” en el caso de diputados provinciales y concejales.

“La cláusula décima del acta constitutiva de la alianza Unión por la Patria elabora un mecanismo de integración de la minoría partidaria en la alianza que vulnera el derecho a la representación de las minorías y su integración, y, por ende, resulta contrario a la Constitución de la provincia de Buenos Aires y la Constitución Nacional”, dice el documento de once páginas que lleva la firma de Javier García y Víctor Eduardo Hortel, apoderados de la corriente interna Unidos Triunfaremos.

“El derecho constitucional a la representación de las minorías implica que las listas de candidatos deben reflejar a distintos grupos internos partidarios para que en definitiva se asegure que la voluntad del partido sintetice la opinión del conjunto y no solo la de la mayoría partidaria”, expresa el texto.

Y agrega: “Entendemos que las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son una herramienta de participación eficaz que permitirá sintetizar, a través de la voluntad popular, una lista que refleje la pluralidad de visiones contenidas en la alianza Unión por la Patria”.

Ante esa situación, puntualizaron que la décima cláusula del acta constitutiva “cercena la voluntad popular de los votantes, quienes luego de las PASO no verán reflejada en las listas su decisión ciudadana en forma proporcional y representativa”.

El pedido de impugnación que presentó el sciolismo ante la Junta Electoral bonaerense incluye un apartado que denuncia la “proscripción” en Mar del Plata. “El Sr. Rodolfo Adrián Iriart, quien es afiliado y congresal del Partido Justicialista de General Pueyrredón, ya expresó su voluntad, a través del apoderado de lista, de competir en las elecciones municipales que se avecinan a través de la corriente interna Unidos Triunfaremos de la alianza Unión por la Patria”, desarrollan en el apartado Mar del Plata.

Sin embargo, poco después de la presentación del sciolismo, el kirchnerismo respondió con una oferta y chicana incluida. “Como Daniel Scioli y Alberto Ángel Fernández no pudieron reunir los avales necesarios para sostener la candidatura presidencial del primero, Máximo Kirchner, Mario Secco, Carlos Castagnetto, Martín Sabbatella, Rubén Eslaiman y Diana Conti acordaron durante la tarde de ayer facilitarle a dicho sector los avales requeridos por la normativa vigente para presentar las distintas candidaturas”, comunicaron los presidentes del PJ bonaerense, Frente Renovador, Frente Grande, Kolina, Partido para la Victoria y Nuevo Encuentro.

“Vamos a hacer el planteo en la ­Justicia por las trabas que nos generaron”

El ministro de Seguridad y apoderado del sector sciolista, Aníbal Fernández, ya había anticipado la judicialización con duras acusaciones al titular del PJ bonaerense y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

“Acordamos de palabra y luego se cagaron en todo. El responsable es el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Vamos a hacer el planteo por escrito en la Justicia por todas las trabas que nos generaron para participar. Igualmente, Scioli y todos los compañeros van a competir”, sentenció Fernández horas antes de la presentación, y agregó: “Desde La Cámpora han cambiado las reglas de juego y, por eso, cuando no hay forma de resolverlo, hay que hacer una presentación en la Justicia”. “Sacaron un acta que nunca hemos visto”, expresó el funcionario.

“Nos amenazan, dice la vicepresidenta (Cristina Kirchner). Yo estuve con usted 20 años. Le tengo un respeto y un cariño pocas veces visto. Si miran el tuit mío, dice incondicional de usted y de Alberto Fernández. No saco los pies del plato nunca. A los 66 años estoy viejo para ser un traidor. Soy de una lealtad inquebrantable. Soy un peronista hasta la médula. Cuando las cosas no me causan gracia ni me satisface cómo están sucediendo, como lo que sucede con La Cámpora y se los apaña, entonces me quejo”, sentenció el ministro.

Nito Artaza lo acompañará como jefe de Gobierno porteño

Daniel Scioli eligió a Nito Artaza como precandidato a jefe de Gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para competir en la interna de Unión por la Patria. El exsenador por Corrientes se enfrentaría a Leandro Santoro en las PASO.

“Yo veo que la elección de la Ciudad se va a definir entre tres radicales: Santoro, que está en el Frente de Todos; Lousteau, que estuvo en el Frente de Todos y es el autor de la (resolución) 125; y yo, que tengo origen radical. A Jorge Macri no lo cuento porque no está conforme a derecho”, analizó Artaza.

En tanto, Scioli escribió: “Querido Nito, valoro tu vocación de servicio, tu amor por la ciudad de Buenos Aires y tu decisión política de ser candidato a jefe de Gobierno. ¡Todo mi aliento y apoyo!”.

La referencia de Artaza a sus competidores radicales no parece casual, ya que el humorista fue senador nacional de Corrientes por el radicalismo, entre otros cargos que ocupó en esa fuerza.

A mediados de abril, Artaza había anunciado oficialmente que competiría por dirigir el Poder Ejecutivo porteño con su partido Cambio Popular, declarando que estaba abierto a dialogar con “diversos espacios”, pero dejando en claro que sus “límites” eran Mauricio Macri y “la extrema derecha” que representa Javier Milei.

De esta manera, se sumó a la lista del embajador y precandidato presidencial que apuesta fuerte a competir en las PASO.