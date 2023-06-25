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lunes 26 DE junio 2023

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Se conocieron los concejales de las alianzas de Juntos por el Cambio

"La Fuerza del Cambio", comandada por el precandidato a intendente Juan Pablo Allan y "Falta menos para vivir sin miedo" de Julio Garro, presentaron las listas.

Se dieron a conocer los consejales que acompañaran a los precandidatos a intendentes de las alianzas de Juntos por el Cambio en las PASO 2023.

Por un lado, el listado de "La Fuerza del Cambio" de Juan Pablo Allan se compone de la siguiente manera:

CARGO: CONCEJAL TITULAR

CAYON ROMINA MARIEL

MORZONE NICOLAS LUIS

JARA MIRIAM ELIZABETH

IRURUETA JULIO EDUARDO

VALENCIA CARRASCO VICTORIA

DI GIANO ENRIQUE

VAQUERO PATRICIA

DEVIGGIANO PEDRO ESTEBAN

COCERES DORA HAYDEE

EGUINOA MARTIN

SARCHIONE RODRIGUEZ GIMENA

BALBUENA PEDRO LUIS

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

REIGENBORN LORENA ESTER

CARGO: CONSEJAL SUPLENTE

REIGENBORN LORENA ESTER

DIAZ REINALDO VALENTIN

LLANO SOFIA ELIZABETH

ANTENUCCI LUCIO ANDRES

SANZ GODOY NOELIA ANDREA

ALONSO CASSATA EUGENIO

DIAZ GISELLE ELIANA

VILLANUEVA PABLO EMILIO

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

GUTIERREZ LANOEL LAUTARO

RONGA VILLAFANE ANA VALERIA

NESGA NESTOR ARIEL

VEGA MARISA NOEMI

BRIZUELA ALEJO YOEL

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

OLIGATTI FLORENCIA BELEN

TOURNIER FEDERICO LEONARDO

PINEDO MEDINA JACQUELINE

MOLINARI HERNAN RODOLFO

PUGNI LAURA ANDREA

Por otro lado, la lista de "Falta Menos Para Vivir Sin Miedo" de Julio Cesar Garro se conforma así:

CARGO: CONCEJAL TITULAR

GANDUGLIA RUBEN DARIO

BARCIA MARIA FLORENCIA

STAFFOLANI GUSTAVO ALBERTO

HOROMADIUK MELANY AILEN

MOLLA FEDERICO

BARTOLI LUCIANA

DEFEIS LUCAS GABRIEL

TEMPORETTI VANESA ELENA

CONTE JUAN ALBERTO

BLANCO SANDRA PATRICIA

OPPEN OSCAR KENNETH

SACRAMONE GEORGINA

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

CHIAPPE EDGAR LECHEL

TIRABASSO MARIA PAULA

COLMAN GONZALO JAVIER

REYNOSO PAMELA SOLEDAD

SAID JULIO ALBERTO

CID MARIA ILIANA

PEREYRA DARDO ANIBAL

PEREZ SOL AYELEN

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

DE MARTINO EMILIANO EZEQUIEL

GUALBERTO SOFIA

PADRO LEANDRO ARTURO

AMPARAN MARIA CECILIA

CHELI CRISTIAN DAMIAN

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

LOPEZ CAMELO MARIA INES

MARINO IGNACIO NICOLAS

DE MARTINO ROMINA CONCEPCION

DERUDI OSVALDO OMAR

ANDRADE LAURA VIVIANA

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