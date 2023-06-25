Se conocieron los concejales de las alianzas de Juntos por el Cambio
"La Fuerza del Cambio", comandada por el precandidato a intendente Juan Pablo Allan y "Falta menos para vivir sin miedo" de Julio Garro, presentaron las listas.
Se dieron a conocer los consejales que acompañaran a los precandidatos a intendentes de las alianzas de Juntos por el Cambio en las PASO 2023.
Por un lado, el listado de "La Fuerza del Cambio" de Juan Pablo Allan se compone de la siguiente manera:
CARGO: CONCEJAL TITULAR
CAYON ROMINA MARIEL
MORZONE NICOLAS LUIS
JARA MIRIAM ELIZABETH
IRURUETA JULIO EDUARDO
VALENCIA CARRASCO VICTORIA
DI GIANO ENRIQUE
VAQUERO PATRICIA
DEVIGGIANO PEDRO ESTEBAN
COCERES DORA HAYDEE
EGUINOA MARTIN
SARCHIONE RODRIGUEZ GIMENA
BALBUENA PEDRO LUIS
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
REIGENBORN LORENA ESTER
CARGO: CONSEJAL SUPLENTE
REIGENBORN LORENA ESTER
DIAZ REINALDO VALENTIN
LLANO SOFIA ELIZABETH
ANTENUCCI LUCIO ANDRES
SANZ GODOY NOELIA ANDREA
ALONSO CASSATA EUGENIO
DIAZ GISELLE ELIANA
VILLANUEVA PABLO EMILIO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
GUTIERREZ LANOEL LAUTARO
RONGA VILLAFANE ANA VALERIA
NESGA NESTOR ARIEL
VEGA MARISA NOEMI
BRIZUELA ALEJO YOEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
OLIGATTI FLORENCIA BELEN
TOURNIER FEDERICO LEONARDO
PINEDO MEDINA JACQUELINE
MOLINARI HERNAN RODOLFO
PUGNI LAURA ANDREA
Por otro lado, la lista de "Falta Menos Para Vivir Sin Miedo" de Julio Cesar Garro se conforma así:
CARGO: CONCEJAL TITULAR
GANDUGLIA RUBEN DARIO
BARCIA MARIA FLORENCIA
STAFFOLANI GUSTAVO ALBERTO
HOROMADIUK MELANY AILEN
MOLLA FEDERICO
BARTOLI LUCIANA
DEFEIS LUCAS GABRIEL
TEMPORETTI VANESA ELENA
CONTE JUAN ALBERTO
BLANCO SANDRA PATRICIA
OPPEN OSCAR KENNETH
SACRAMONE GEORGINA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
CHIAPPE EDGAR LECHEL
TIRABASSO MARIA PAULA
COLMAN GONZALO JAVIER
REYNOSO PAMELA SOLEDAD
SAID JULIO ALBERTO
CID MARIA ILIANA
PEREYRA DARDO ANIBAL
PEREZ SOL AYELEN
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
DE MARTINO EMILIANO EZEQUIEL
GUALBERTO SOFIA
PADRO LEANDRO ARTURO
AMPARAN MARIA CECILIA
CHELI CRISTIAN DAMIAN
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
LOPEZ CAMELO MARIA INES
MARINO IGNACIO NICOLAS
DE MARTINO ROMINA CONCEPCION
DERUDI OSVALDO OMAR
ANDRADE LAURA VIVIANA