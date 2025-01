Se destrabó parte del conflicto con las empresas de micros

Ya pasaron 15 días desde el inicio del 2024 y el Gobierno nacional aún no tiene respuesta si va a saldar la deuda por el pago de subsidios mensuales que les debe desde septiembre a las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A esto se le sumó que las cámaras empresariales del sector denunciaron la falta de pago de las compensaciones tarifarias correspondientes al Ejecutivo provincial. Según el escrito difundido, estas son necesarias para el pago de sueldos y no habían sido abonadas las correspondientes a enero: “Por causa de esta situación, varias líneas ya no están circulando y el resto no podrá hacerlo en los próximos días”.

“Las líneas provinciales y comunales anuncian al público usuario que agotarán sus recursos y que muy a su pesar, a partir del día jueves 16 del corriente mes no podrán seguir circulando”, sentenciaron las empresas.

Sin embargo, durante la tarde de este miércoles el Gobierno provincial informó que los procesos administrativos para realizar los pagos se iniciaron sin inconvenientes. De esta manera, se espera que todas las líneas de micro que circulan por el AMBA regularicen sus servicios y cumplan con sus obligaciones salariales.

Ahora bien, las empresas aún continúan con su reclamo al Gobierno nacional para que pague las compensaciones por subsidios adeudados desde septiembre.