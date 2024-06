Sileoni estará presente en la conferencia del gobierno bonaerense de este lunes

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a una conferencia de prensa este lunes, a las 9, en la que participará el secretario de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni. Esta convocatoria, anunciada por el equipo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se produce en el marco de las modificaciones en el sistema de repitencia en la educación secundaria.

El reciente anuncio establece que, a partir del próximo año, se eliminará el sistema de repitencia tradicional en la escuela secundaria, siendo reemplazado por uno basado en la aprobación de materias. Sileoni explicó que, en el nuevo esquema, se pondrá énfasis en la acreditación de asignaturas aprobadas, en lugar de los años cursados. Los alumnos no tendrán que recursar todas las materias del año si no aprueban el mínimo necesario, sino solo aquellas que no hayan aprobado.

Las materias desaprobadas, hasta un máximo de cuatro, se someterán a un curso acelerado entre diciembre y marzo para intentar revertir la situación. Si un alumno no aprueba más de cuatro materias en un año, las materias adicionales deberán ser recursadas en el siguiente período lectivo. De esta forma, no se repetirá un año completo, sino que se intensificará la enseñanza al principio y final de los dos cuatrimestres para las materias desaprobadas, siempre y cuando sean hasta cuatro.