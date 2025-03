Sin moratoria, sin jubilación

Luego de dejarle un cheque en blanco al FMI, la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum para tratar la prórroga de la moratoria jubilatoria, ya que la UCR, el PRO y LLA estuvieron ausentes, por lo que la sesión debió levantarse. Desde el 23 de marzo, quienes no tengan 30 años de aportes no podrán jubilarse. Actualmente, 7 de cada 10 personas acceden a su jubilación gracias a este sistema, cuya eliminación dejará a miles sin cobertura previsional.