Sangran las reservas del BCRA

Mientras diputados aprobaron el acuerdo ciego del Gobierno nacional con el FMI, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no frenó la sangría de reservas: debió vender $186 millones de dólares y acumuló una pérdida de $931 millones de dólares en los últimos cuatro días.

Esto demuestra que la gestión de Luis Caputo y Javier Milei sufrió una corrida cambiaria. En consecuencia, este martes se vivió una jornada negra en los mercados, donde las acciones argentinas llegaron a caer hasta un 10%. Sin embargo, tras la aprobación en el Congreso del DNU para el nuevo endeudamiento, los ADRs argentinos rebotaron con fuerza al subir entre 6 y 9%.

Por otro lado, el dólar blue llegó a los $1.300 pesos, y finalizó la jornada en $1.280 pesos. A su vez, el riesgo país, luego de marcar un cifra histórica por debajo de los 600 puntos, registró un salto y rozó los 800 puntos. Finalmente, terminó este miércoles en 777 puntos.

Cabe destacar que en la previa del martes negro el ministro de Economía brindó una entrevista televisiva antes de la apertura de los mercados y generó más incertidumbre: no solo no dio una cifra del nuevo endeudamiento con el FMI, sino que no supo afirmar cómo seguirá el esquema cambiario. El mercado interpretó sus declaraciones como la aceptación de que está próximo el fin del actual sistema cambiario y el acuerdo con el Fondo llegará con una devaluación del peso incluida.