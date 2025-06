El PJ se reunió para respaldar a Cristina Kirchner y definir una estrategia común

Con la presencia de Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno y Máximo Kirchner entre otros, el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunió este jueves para definir una estrategia política unificada luego del fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá presentarse el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en Diputados y vicepresidente del PJ, Germán Martínez, anticipó que el partido mantendrá su respaldo a la exmandataria. “A menos que haya una intimación judicial, Cristina va a seguir presidiendo el PJ”, aseguró Martínez.

“La discusión sobre candidaturas quedó en segundo plano. Ahora estamos en el plano doctrinario, desde donde deben surgir los mejores planes de gobierno para alcanzar el objetivo del peronismo: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”, manifestó Guillermo Moreno al ser consultado por el futuro electoral del partido.

Por su parte, Agustín Rossi recordó los vínculos entre los jueces y fiscales que intervinieron en la causa Vialidad y el expresidente Mauricio Macri, así como la designación “a dedo” de los jueces de la Corte Suprema durante su mandato. “Hay múltiples razones para impugnar el juicio contra Cristina”, sostuvo.

En esa línea, el exjefe de Gabinete insistió en que la condena fue escrita antes del juicio. “Es un fallo contra el pueblo argentino. Muchos se preguntan por qué hay tanta gente en la casa de Cristina, están porque la quieren. Porque ella impulsó la Asignación Universal por Hijo, porque en su gobierno los trabajadores cobraban mejor, había movilidad social, paritarias, convenios colectivos. Todo eso se perdió”, explicó el exfuncionario.

Sobre el fallo de la Corte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que Cristina fue condenada sin pruebas. “Yo soy gobernador, pero no me pueden culpar por lo que haga un director administrativo en un departamento. A Cristina, que tenía responsabilidad política y no administrativa, la condenan por hechos que no existieron. Es totalmente inocente”, subrayó.

Asimismo, Quintela adelantó que podría reunirse con la expresidenta en su domicilio y anticipó una posible cumbre de gobernadores peronistas para debatir la situación de Cristina y el intento de proscripción en su contra.

Las definiciones

Al cierre del encuentro, el diputado Diego Giuliano informó que se resolvió conformar una mesa de trabajo para delinear las acciones de respaldo a la expresidenta y consolidar al peronismo como alternativa electoral. Este espacio incluirá representantes del PJ, partidos aliados, gremios, organizaciones sociales y gobernadores.

Acampe frente a Tribunales

En paralelo, el dirigente social Juan Grabois convocó a una permanencia pacífica frente a los tribunales federales en rechazo al fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta. “Esto lleva a la Argentina a una protodictadura, porque si no se puede elegir, no hay democracia”, denunció.

“El manoseo a Cristina le hace mal al país. Se meten con la líder de un 35% del electorado, con parte de la identidad nacional”, advirtió Grabois, y pidió evitar una puesta en escena mediática de la situación judicial: “No hagan un show de la degradación. Eso sería traición a la patria”.

El dirigente también denunció que “el Gobierno ya comenzó a amedrentar a pibes que están en una plaza pública”, y agregó: “No puede ser que no se pueda protestar. Cuando era el conflicto por la 125, se cortaban rutas y nadie reprimía”.

“El Gobierno empezó con la criptoestafa, siguió con los insultos a jubilados y personas con discapacidad, y ahora con la proscripción a Cristina. Es un golpe a la democracia. Tenemos que dejar en claro que este régimen no tiene legitimidad”, sentenció.

Consultado por declaraciones del presidente Javier Milei, Grabois fue tajante: “Milei es un necrófilo, un enfermo que disfruta con la muerte. Pero es un payaso, quienes realmente gobiernan son Sturzenegger, Caputo y Patricia Bullrich”.

La movilización del PJ en defensa de Cristina Kirchner no solo expone la fractura entre el oficialismo y la oposición, sino también la creciente tensión institucional que atraviesa al país. Mientras el Gobierno insiste en sostener el relato de la transparencia judicial, el peronismo denuncia una persecución política.