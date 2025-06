Garrahan: el Gobierno volvió a ausentarse

Mientras los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una nueva marcha a Plaza de Mayo, ningún funcionario ni tampoco los directivos del hospital asistieron a la audiencia que estaba convocada este miércoles en la Secretaría de Trabajo para desactivar el conflicto salarial.

“El gobierno de Milei y el Consejo de Administración volvieron a echar nafta al fuego del grave conflicto que atraviesa el Hospital Garrahan. El Gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto en el Garrahan”, advirtió Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

Al mismo tiempo, reveló que se anunció el retiro de la presidenta del Consejo de Administración, Soraya El Kik, cuestión que “agrava la crisis de funcionarios” del complejo hospitalario.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que no se presentaron a la audiencia por las medidas de fuerza que tomaron los trabajadores el sábado y el paro de 48 horas con movilización de este miércoles y jueves. A su vez, pidieron a la Secretaría de Trabajo la suspensión por incumplimiento de los gremios que convocaron al cese de actividades.

“Primero, dijeron que no había nada de plata. Luego, largaron un bono a residentes, o sea que sí había plata. Pero no responden ni a su reclamo ni menos al del 90% restante, para quien no hubo propuesta alguna”, describió Lipcovich.