Cristina frente a la militancia: “Al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”

A pocas horas del fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente en la sede del Partido Justicialista. Ante una militancia movilizada, cargó con dureza contra los jueces que integran la Corte, Mauricio Macri y el gobierno de Javier Milei. “Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que funge como ficción de Corte Suprema. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, denunció.

La expresidenta no solo rechazó el fallo, sino que lo inscribió en una avanzada del poder económico concentrado. “A los pocos días del intento de asesinarme, titularon: La bala que no salió, el fallo que sí saldrá. El poder económico no quiere que el campo popular se organice”, dijo, y alertó sobre la estrategia que, según ella, busca debilitar cualquier expresión política que represente al pueblo.

Con críticas a Milei y referencias irónicas a Elon Musk, Cristina habló también del modelo económico actual: “Esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones que siguen tomando prestados es la crónica de una muerte anunciada. Esto no tiene final feliz”. Afirmó que, cuando este esquema colapse, el peronismo será el único espacio con capacidad de ofrecer una alternativa.

“Cuando este monigote de Presidente no les sirva más, se caerá como el otro monigote del norte”, lanzó, para luego recordar: “Los que trajeron al FMI en 2018 hoy están en el gobierno. Y nadie los llamó ni siquiera como testigos”. También se permitió una reflexión personal: “Mientras los Macri y los Caputo caminan sin que nadie les reclame nada, estar procesada judicialmente es un certificado de dignidad política e histórica”.

En su discurso, Cristina insistió en que la condena judicial forma parte de un entramado para condicionar el futuro del peronismo y neutralizar cualquier posibilidad de reconstrucción política. “Esta causa tiene un timing electoral preciso: un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Lo mismo hicieron en 2019”, denunció, trazando un paralelismo con otras decisiones judiciales que, según ella, operaron en momentos clave de procesos electorales.

La exmandataria cerró su discurso con un llamado a la acción: “A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que los necesita. Los peronistas no huimos; eso lo hace la derecha. No somos mafiosos”.

“El poder económico no quiere que el pueblo se organice”

Cristina también aprovechó su intervención para analizar el presente económico y el rol del actual gobierno. “Cuando este Presidente no les sirva más, el poder económico va a buscar que el campo popular no pueda organizarse”, advirtió. Insistió en que el verdadero poder no está en la Casa Rosada sino en los intereses económicos concentrados que, según dijo, controlan a los jueces y fijan el rumbo del país.

Al referirse a la coyuntura, fue tajante: “Una sociedad donde los salarios están por el piso, la gente no consigue trabajo y te dicen que los que fugan millones son héroes, no puede funcionar”. Por eso, convocó a retomar el protagonismo político. “El pueblo es como un río: se le pueden poner piedras, se le puede desviar el cauce, pero cuando el agua se filtra, pasa” Frente a lo que considera un intento de disciplinamiento, Cristina propuso militar, estar con la gente y reconstruir organización popular.

Cristina denunció que existe una estrategia sistemática para anular al adversario político mediante el uso de fallos judiciales como herramienta de disciplinamiento. “Mientras los fugadores de millones caminan libres, enfrentar la justicia es un acto de coherencia histórica”, sentenció. Y completó: “Díganme si no es una paradoja cruel que los que se fueron en helicóptero hoy estén otra vez en el poder y los que gobernaron con crecimiento y derechos estén condenados por gobernar”.

“La sentencia ya estaba escrita”

En uno de los momentos más duros de su discurso, Cristina Kirchner se refirió directamente a la causa Vialidad.

“Cuando fui a declarar, dije que la sentencia ya estaba es­crita. No me equivoqué”, afirmó.

Apuntó a una persecución judicial con tiempos que, según denunció, están al servicio de objetivos políticos: “Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de candidaturas, sacan el fallo. Lo mismo hicieron en 2019”.

Cristina defendió su accionar y lo contrastó con el silencio judicial que rodea a sus adversarios. “Mien­tras los Sturzenegger, Caputo, Macri, caminan sin que nadie les reclame nada, enfrentar un proceso judicial es casi un certificado de honor político”. Para la expresidenta, los dirigentes populares que distribuyen el ingreso y fortalecen al Estado no son perdonados por los poderes fácticos. “Se equivocan los que creen que con condenarme van a seguir con procesos de expoliación”.