“Tenemos que empezar a trabajar sobre la regularización del trabajo”

El martes pasado prestaron juramento los 127 diputados que resultaron electos el último 14 de noviembre. Entre ellos se encuentra la legisladora Brenda

Vargas Matyi, quien ocupó el decimotercer puesto en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, la cual llevaba en primer lugar a Victoria Tolosa Paz.

De esta manera, Vargas, de 27 años, se convirtió en la legisladora más joven en el Congreso de la Nación.

En diálogo con diario Hoy, la diputada del oficialismo se refirió a los proyectos que considera que deben estar en la agenda legislativa. “Por mi parte, como joven y como representante de la provincia de Buenos Aires, entiendo que debemos empezar a trabajar sobre la regularización del trabajo”, manifestó, y recordó que “tenemos esperando en comisiones proyectos sobre la quita del impuesto rosa”.

Además, Vargas se expresó acerca de sus expectativas y también brindó su análisis sobre la nueva composición de la Cámara baja.

—¿Con qué expectativas asume su banca?

—Con las expectativas que todos militamos, que es la de cambiar un poco la realidad que hoy están pasando los argentinos y las ­argentinas, entendiendo que venimos de una crisis económica y obviamente social también, y una pandemia que nos cambió muchísimo a todos.

—¿Cuál es su mirada sobre el rol de las juventudes en la actualidad?

—La juventud tiene un rol protagónico y debe entenderse como un hecho transversal a todas las áreas y a todas las políticas. Yo soy de La Matanza y aquí también tenemos nuestros concejales y consejeros escolares jóvenes, además de que el equipo de gabinete municipal también es joven, lo cual quiere decir que los jóvenes estamos involucrados en política hace mucho tiempo. Con mucha responsabilidad y compromiso, hemos llevado a cabo las tareas que se nos han asignado. Evidentemente, la capacidad se encuentra más allá de la edad.

—¿Cómo fue el momento en el que se enteró de su postulación como candidata a diputada nacional?

—Fue un momento de gran emoción, sobre todo porque uno viene de una militancia larga, más allá de la edad. No te esperás el reconocimiento tan pronto. Fue una linda experiencia compartida con mis compañeros y compañeras del distrito.

—¿Cuál es su análisis sobre la nueva composición de la Cámara de Diputados?

—Tampoco se cambió tanto la composición anterior, no es que es una diferencia enorme, porque nosotros el quórum ya no lo teníamos. Creo que eso es lo más importante para el funcionamiento y gobernabilidad que noso­tros necesitamos a nivel nacional. Entendiendo la situación de contexto que nos afecta, es importante trabajar en la búsqueda clara de consensos, que es en lo que viene insistiendo nuestro Presidente (Alberto Fernández) y nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner). No es una Cámara sencilla, por supuesto, pero no solo por su conformación, sino también por el contexto actual del país. Vamos a votar el acuerdo con el FMI, y eso entiendo que conlleva un compromiso muy grande con los argentinos, más allá de la composición de la Cámara.

—Recién mencionaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo observa la chance de diálogo con la oposición al respecto?

—Es muy buena pregunta. Yo creo que en alguna instancia estaría bueno que todos podamos sentarnos a buscar un consenso. Creo que la intención de la búsqueda de consenso es generalizada. Intentaremos hacer lo mejor posible, como hemos hecho siempre desde el peronismo y desde el Frente de Todos. Todas las fuerzas siempre deben hacerse cargo de lo que hacen, pero hay algunas que no lo han hecho... Sería un buen momento para que pudieran limpiar la mesa que dejaron sucia.

—Más allá del Presupuesto y del FMI, ¿qué proyectos considera que deben estar en la agenda legislativa?

—En principio tenemos que seguir trabajando en proyectos que durante estos dos años de pandemia quedaron a la espera. Entre ellos está la reglamentación del cannabis medicinal y su producción agrícola. Además, tenemos esperando en comisiones proyectos sobre la quita del impuesto rosa. Todas esas cosas debemos seguir trabajándolas. Creo que también debemos comenzar a trabajar sobre la regularización del trabajo. Respecto de estos nuevos empleos que llegan de la mano de las nuevas tecnologías, hay que pensar cómo los vamos a regular para que estén comprendidos dentro de los derechos y garantías, como cualquier otro trabajo formal, obviamente entendiendo la situación de desocupación de muchos jóvenes. Tenemos que trabajar sobre un primer empleo formal.