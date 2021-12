Tras el escándalo de la Gestapo, La Bancaria pide la renuncia de Garro

La Bancaria se sumó al repudio que generó el video que se dio a conocer este lunes, donde se ve y escucha a exfuncionarios de la gestión macrista en pleno armado de causas judiciales en contra de organizaciones sindicales bonaerenses. En ese contexto, pidió la renuncia del intendente de La Plata, Julio Garro.

Este martes, el gremio conducido por Sergio Palazzo publicó un contundente comunicado: "Como es de público conocimiento, el día de ayer comenzaron a circular pruebas sobre el funcionamiento de una Mesa Judicial de la cual formaron parte Julio Garro y Marcelo Villegas, en el gobierno de Maria Eugenia Vidal. Tanto los gravisimos dichos del ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (GESTAPO) como los del Intendente de la Ciudad de La Plata, son completamente preocupantes, repudiables e intolerables".

El texto agrega: "La persecusión, tanto a las y los trabajadores como a las organizaciones sindicales, no se negocia. No podemos permitir revivir los horrores de la dictadura militar. No podemos dejar pasar estos gravísimos hechos en plena democracia".

Por eso, "desde la Asociación Bancaria - La Plata repudiamos enérgicamente este accionar y pedimos de forma urgente la renuncia del Intendente Julio Garro", afirma el comunicado.

Y concluye: "¡Basta de persecusión política y sindical! ¡Basta de atropello institucional!".

Ayer, la entidad bancaria ya había manifestado su rechazo a las maniobras de persecución macrista en el siguiente Tweet: