Tras reunirse con funcionarios del Ministerio, dirigentes sociales levantaron la protesta

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social recibieron hoy a dirigentes de varias organizaciones sociales, con quienes acordaron la conformación de una mesa de trabajo para canalizar las demandas del sector.

Luego de la reunión, fue levantada una protesta que se desarrolló frente a la sede de la cartera social nacional -ubicada en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio del centro porteño- y que había mantenido un corte parcial del tránsito en la vía con dirección hacia el conurbano.

"Se hizo reunión con los representantes de las 11 organizaciones que se movilizaron hoy. Fueron recibidos por funcionarios de Asistencia Critica de la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales y de la Secretaria de Economía Social y se trazó un plan de trabajo para abordar las necesidades planteadas por los distintos sectores", informaron voceros oficiales.

Esta mañana, organizaciones sociales vinculadas a partidos políticos de izquierda se movilizaron frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de un amplio abanico de reivindicaciones que van desde el pedido de "trabajo digno y asistencia alimentaria", la reapertura del plan “Potenciar Trabajo”, y hasta "la oposición al FMI y el rechazo al plan económico" del Gobierno.

De la protesta participaron militantes nucleados en el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de los Pueblos, el Frente Popular Darío Santillán-Corriente Plurinacional, y representantes de Izquierda Latinoamericana Socialista, entre otras.

“Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta del ministro, nosotros movilizamos la semana pasada, presentamos un petitorio, y no obtuvimos respuesta, por eso hoy nos encontramos de nuevo acá porque la situación no da para más”, expresaba Daniela, referente del Frente de Organizaciones en Lucha a nuestro móvil en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, agregó: “Tampoco estamos dispuestos a pactar con el gobierno un acuerdo social que pretende hacer que la clase trabajadora siga siendo el sector de ajuste y quien pone el cuerpo, nosotros consideramos que los empresarios y los que más tienen son los que deben poner para sobrellevar esta crisis".

La referente continuó asegurando que la situación es extrema ya que muchas personas están sobreviviendo con apenas 10 mil pesos, mientras que las changas y trabajos temporarios se encuentran afectados por la pandemia.

Desde las organizaciones sociales también aseguraron que cada vez se acercan más familias a los comedores, y no llegan con la cantidad de mercadería, que muchas veces se retrasa o llega en mal estado, y no es suficiente para todas las familias a las que asisten.