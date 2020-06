Tras ser allanado, Rolando Graña afirmó: “La AFI quiere controlar todo”

El día domingo, el periodista Rolando Graña sacó a la luz una serie de audios en el programa GPS, en los que Alan Ruiz, quien fue jefe de Operaciones Especiales de la AFI, se sinceró ante un grupo de agentes y dejó cuestionables mensajes hacia varios sectores. Concretamente, confesó que en su juzgado habían pedido algunos seguimientos en medio de una causa judicial.

El cargo que ostentaba Ruiz en la AFI coincidió con el gobierno de Cambiemos, y estaba a cargo de algunas de las operaciones que ahora están saliendo a la luz.

Una de las causas en trámite se encuentra a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien este lunes por el mediodía ordenó el allanamiento de la productora de Graña, para dar con el “crudo” de los audios difundidos.

Se trata de una medida inusual, ya que el mismo juez podría haber requerido los audios a la productora sin ordenar el allanamiento de las oficinas, situadas en Humboldt al 1500, en el barrio de Palermo, a pocas cuadras del canal América.

En diálogo con diario Hoy, donde también escribió este domingo un reportaje sobre los polémicos audios, Graña descartó que se trate de algo personal.

“Acá se destapó una caja de cosas podridas y los que alguna vez estuvieron adentro de la caja quieren que las manchas sean lo más chicas posibles. Lo que están tratando es de silenciar las cosas que ellos mismos hicieron. Tanto los grandes peces gordos de la AFI, como también los Juzgados Federales” aclaró.

Además, señaló: “La AFI quiere controlar toda la información”. “Algo se difunde, y tratan de controlarlo. Por eso crean los allanamientos, para ser ellos quienes manejen el corte del material, y qué material se difunde. A los jueces lo que les encanta es darle ellos a los periodistas la información a difundir. Ahora bien, cuando la información se difunde de otra manera, ahí te mandan a allanar, porque no son ellos quienes la están controlando. Quieren controlar no sólo la información judicial, sino también la información que se difunde. Y bueno, todo no se puede”.

“Cuando una causa se acerca al poder, la verdad que la liberta de prensa queda en entredicho. Siempre las regulaciones judiciales encuentran un modo para achicar los márgenes de la libertad de prensa. Es típico, es una sombra. Uno tiene que tener el cuero suficientemente duro para poder plantearles estas cosas y abrirse sus propios espacios de difusión” concluyó el periodista.

Cristina opinó en Twitter

En su cuenta de Twitter, Cristina Fernández de Kirchner subió un video en el que se graba yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. La exmandataria afirma: “La causa por la que estoy convocada es un inédito escándalo”.

Sobre la difusión de los audios por parte de Rolando Graña y el posterior allanamiento de sus oficinas, Cristina resaltó: “En marzo de 2017 se difundieron mis ya célebres escuchas con Oscar Parrilli, conversaciones que habían sido grabas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y TV conversaciones privadas, pensé que la Corte iba a intervenir. Pero ocurrió lo contrario. Se anunciaba su transmisión con bombos y platillos como si se tratara de un estreno cinematográfico”.

¿Qué decían los audios?

“Cualquier operación que hacemos con el enano Distefano, hacemos alguna cobertura judicial con algún juzgado…”.

“Entonces los negros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter, ya con eso tenemos el minuto a minuto de lo que van haciendo”.

“Qué va a hacer con el tipo (Diego Santilli, vicejefe de gobierno) Lo va a ejecutar. No sé si ahora”.

“Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar (poner micrófonos) lo vamos a equipar todo, y ahí vamos a meter a todos los políticos”.

“Y ahora empiezan las operaciones posta, con lo que se va a venir en las elecciones”.

“Tenemos una piba que está en Unidad Ciudadana y otra que está en Kolina”.

“Al que lo van a operar, lo van a hacer pija, es al de la campera amarilla, a Olmedo”.