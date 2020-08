Trasladaron los restos óseos encontrados en Villarino para investigar si pertenecen a Facundo Astudillo Castro

Un pescador de la zona de Villarino encontró en la tarde de ayer un cadáver esqueletizado en el canal Cola de Ballena, que será analizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para determinar si es el de Facundo Astudillo Castro.

La zona en la que se realizó el hallazgo coincide con la celda de teléfono que captó la última activación del celular del joven desaparecido. Y está ubicada en un cangrejal en la zona que comprende Cabeza de Buey y Cerri, en el límite entre Villarino y Bahía Blanca. Es un lugar de difícil acceso, solamente visitado por pescadores con vehículos todo terreno, debido a que es un canal poco transitado de esa región pantanosa.

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril pasado, cuando salió de su casa en la ciudad de Pedro Luro a Bahía Blanca para ir a ver a su exnovia, con quien se había peleado días antes.

El cuerpo fue encontrado a menos de tres kilómetros de un puente ferroviario de la zona que había sido el foco de varias búsquedas, en un sector de bañados con distintas profundidades, al que las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrillar tras el aviso de lugareños, que vieron los restos flotando y se contactaron con las autoridades de inmediato.

Esa misma zona ya había sido rastrillada hace más de un mes por la Policía Federal, cuando la causa cayó en manos del fiscal federal Ulpiano Martínez y comenzó a ordenar rastrillajes sin avisar a la familia del joven ni a sus abogados.

El punto donde fue hallado el cuerpo está a 14 kilómetros de donde la “Testigo H” declaró haberlo dejado a Facundo, luego de levantarlo en la ruta.

A partir de ahora, será el EAAF quien buscará acreditar la identidad del óbito, para lo cual las marcas dentales y los estudios de ADN serán pruebas necesarias, que darán luz a un misterio que tiene en vilo no solo a la provincia, sino a todo un país.

Se trasladó el cuerpo hallado



Cuatro expertos del EAAF fueron a la ciudad de Bahía Blanca para comenzar con los trabajos de identificación del cadáver. Los especialistas se reunieron con el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y se realizó el traslado del cadáver a Buenos Aires, para iniciar el trabajo de identificación.

"Se encontró un esqueleto en estado disecado en la costa de Villarino Viejo"

Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo, destacó que aún no hay ninguna información sobre si el cuerpo pertenece al joven desaparecido. En declaraciones esta mañana a Crónica TV aseguró: "No se puede precisar si es Facundo. Cristina no lo pudo precisar. Son huesos, un esqueleto completo, indudablemente humano, y está semi enterrado en arena", señaló el abogado, quien consideró que "es imposible" determinar la identidad en esas circunstancias.

"Esperamos tener algunas precisiones preliminares hoy, si es masculino o femenino, y si por las piezas dentales se puede tener una idea de la edad, y así poder empezar a clarificar algunas cuestiones", indicó Peretto, quien aclaró que "la prueba de ADN va a demorar".

"Cristina está muy expectante, con mucha impaciencia, ayer las horas fueron muy angustiantes. Esto le ha generado una enorme tristeza", señaló Peretto, quien recordó que anoche la mujer le dijo que "si es Facundo, es un impulso para esclarecer y que caiga hasta el último responsable".

A su vez, Peretto dijo que al estar el cuerpo en contacto con "salinidades" el "proceso de descomposición se da en forma acelerada". "Pudo haber sido plantado pero no en las últimas horas por la situación en la que se encuentra el cuerpo, semi enterrado en una arena propia de las mareas. Es prematuro pero nos hace presumir que no ha sido movido en las últimas horas, que pasó un tiempo considerable para que se asiente en la arena", describió.

Para Peretto, si se confirma que es Facundo, "no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí" ni de que haya llegado hasta el lugar por sus propios medios. "Si es Facundo, es muy probable que el cuerpo haya llegado por medio de la marea o trasladado producto del ocultamiento de una escena del crimen", consideró.