Un proyecto para dar visibilidad a los artistas locales

Se oye ruido de fondo porque tengo una banda ensayando en casa”, dice la legisladora Ayelén Rasquetti cuando atiende el teléfono. Se llama Mil Horas y de ella forma parte su marido, Leandro Tellechea; como su nombre lo indica, es un tributo a Los Abuelos de la Nada, el legendario grupo de rock de los 80.

Es esta relación estrecha con el rubro artístico, quizás, lo que llevó a la diputada a presentar un proyecto de ley que busca dar reconocimiento a los artistas locales, que, como ella misma enfatiza, suelen ser “ninguneados” en los eventos públicos y privados.

Bajo la denominación de Artistas x Su Nombre, la iniciativa, que ya se implementó a nivel municipal en Cañuelas, de donde ella es oriunda, busca desterrar esa categoría secundaria a la que son casi siempre relegados los artistas propios de cada lugar. En diálogo exclusivo con diario Hoy, Rasquetti, que asumió como diputada el año pasado, se explayó sobre la historia y las perspectivas del proyecto.

—¿En qué consiste exactamente la iniciativa?

—Lo que busca es que se elimine el uso del término “artista local” o “banda invitada” en los eventos públicos y privados, dando difusión al nombre, apodo o seudónimo artístico que el artista o la banda decida utilizar.

–¿Esta iniciativa tiene antecedentes en otros lugares?

–Surgió hace mucho tiempo cuando era concejal de Cañuelas. Mi marido y yo tenemos muchísimos amigos que son músicos o artistas de diferentes ramas. En ese momento, los músicos, más que nada, tenían un problema cuando los llamaban a participar en eventos. Lo que nos decían es que siempre los convocaban a último momento.

Por ejemplo, un municipio publicitaba durante un mes la Fiesta de la Sandía, y en el anuncio decía: “Artistas y bandas locales invitadas”. Y ellos no aparecían en ningún lado. A último momento los llamaban y les comentaban: “Es la Fiesta de la Sandía. Van a venir 60.000 personas. Si querés tocar, vení”. Y ellos iban, gratis, sin siquiera haber aparecido en un flyer. A raíz de eso empezamos a trabajar en una ordenanza para que cuando se organizara un evento en Cañuelas se los nombrara y fueran parte de la publicidad, no solamente el artista principal del evento, sino también el resto.

A partir de nuestro trabajo con los músicos empezaron a sumarse otros artistas, como bailarines de ballet, chicos que hacen grafiti y murales, que decían que también les pasaba lo mismo y que les era muy difícil hacerse conocer. De todo ese trabajo salió una ordenanza que sancionamos y está vigente en Cañuelas desde 2018. Cuando llegué a la Legislatura empezamos a trabajarla con personas de otros municipios, gremios, asociaciones de músicos, tratando de conformar una mesa para charlar con todos los sectores.

—¿Hubo resistencia a su aplicación?

—Hubo cierta resistencia. Pero cuando vieron la cantidad de gente que lo apoyaba, empezaron a tenerlo en cuenta. Igualmente buscaban formas de esquivar la norma: en vez de “bandas locales” o “artistas invitados”, querían poner en el afiche “y muchos más shows”, cosas así. Entonces lo que nosotros hacíamos era ir y hablar con los organizadores (porque esto no es solo para los eventos organizados por el Estado, sino también para los privados) y decirles: “Hay una ordenanza, hay que respetarla, hay multas.” Porque la normativa estaba pero quizás se desconocía.

—¿Cuál es el estado del proyecto?

—Ya fue presentado y está en la Comisión de Cultura.

—¿Prevé que se apruebe pronto?

—Esta iniciativa es un puntapié para nosotros, para empezar a trabajar proyectos que tienen que ver con la economía naranja. Pero es muy sencillo y no debería tener mayores contratiempos. No dispone el uso de recursos del Estado provincial. Esperamos que se convierta en Ley en este año porque la verdad es que es un proyecto muy sencillo, que da muchos beneficios sin ningún tipo de inversión del Estado ni del privado. Es simplemente garantizar un derecho que ya existe y que no está siendo cumplido.

—Usted mencionaba que los artistas locales suelen actuar gratis ¿Hay alguna disposición sobre este tema en el proyecto?

—No sobre el cobro en sí, pero para los músicos, por ejemplo, el cumplimiento de esta norma les va a permitir pasar planilla, que es la planilla que se presenta ante la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), y que es la forma en que los mismos tienen de cobrar por su arte. Algo que ahora generalmente no pueden hacer.

Si nadie te firma la planilla del evento en el que tocaste y no aparecés en ningún afiche ni publicación, la Sadaic no tiene ninguna prueba de que estuviste en la Fiesta de la Sandía. Entonces hay una doble traba: no solo te sacan la posibili–dad de promocionarte sino tam­bién de cobrar.

—¿Cuáles son los beneficios que traería esta Ley?

—Implicaría beneficios tanto para los artistas como para la Provincia y los municipios.

Sería una forma de exportar la cultura local hacia el exterior y que estos puedan empezar a generar cierto renombre y a venderse afuera y a generar otros recursos propios. Porque un artista conocido hace conocida también a su ciudad.