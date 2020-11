“Uno de los jueces se inscribió y no se presentó al examen”

Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, afirmó ayer que uno de los tres jueces que cuestionaron la suspensión de sus traslados se inscribió para el cargo, aunque no se presentó al examen obligatorio, mo­tivo por el cual podría ponerse en duda su eventual permanencia.

En esta línea, Lugones señaló, en diálogo con Radio 10, que “por lo menos uno de los tres (magistrados) estuvo inscripto en un concurso que se llevó adelante, pero no se presentó al examen”.

Sin embargo, no detalló si se refería a Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia o Germán Castelli, y desconoció “si la Corte lo contempló”, al tiempo que advirtió que el Consejo de la Magistratura sí lo hará, “quizás con una consulta a la misma Corte”, ya que podría tratarse de “un elemento nuevo”.

El máximo tribunal estableció ayer que los jueces permanezcan en sus cargos de traslado hasta que concursen por el trámite constitucional. Acerca de esta decisión, el presidente del Consejo de la Magistratura sostuvo que “la Corte dice que los traslados fueron solamente provisorios, con lo cual al magistrado que se sintió molesto porque dijimos que no había sido debidamente designado ahora la Corte le dice no solamente eso, sino que son provisorios, que son interinos”.

Y agregó: “Yo no sé si volvería a un lugar que decía que era mi casa y en el fallo de la Corte dice: No, no es tu casa, la tenés prestada por un ratito”.

No quedó “muy sólida” su posición, dijo Lugones en relación al ­trámite de los recursos extraordinarios en la Corte, impulsado por su presidente, Carlos Rosenkrantz, sobre lo cual añadió que “está bien que son cuestiones jurídicas, pero ha quedado en una franca minoría y no logró convencer a ninguno de sus colegas, ni un poquito, de que tenía razón”.

En lo que refiere al supuesto interés de la vicepresidenta Cristina Kirchner en “apartar” a jueces, el presidente del Consejo de la Magistratura manifestó: “Dejémonos de decir estupideces y dejémonos de meter en la cancha a los que no juegan este partido”, despolitizando así el debate de los traslados.

“Es como decir que en un partido entre Brasil y Argentina traemos al 9 de Suecia para que juegue para ­nosotros”, expresó.

“Los miembros del Consejo de la Magistratura, los miembros de la Corte Suprema, no tenemos la culpa de que tengan un problema con Fernández de Kirchner, es un problema de ellos”, cerró Lugones.